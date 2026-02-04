Esto es lo que suben las pensiones por incapacidad en 2026

El Gobierno ha aprobado la revalorización de las pensiones contributivas, incluidas las de incapacidad permanente. En general, se ha contemplado un incremento general del 2,7 % y que, como cada año, se corresponde con la adaptación correspondiente al IPC. Al mismo tiempo, se han actualizado también las cuantías mínimas y máximas para todos los grados de incapacidad permanente: total, absoluta y gran invalidez.

Debe recordarse que las pensiones por incapacidad permanente atienden a la gravedad de la limitación para realizar el trabajo:

La incapacidad permanente total se otorga cuando la persona no puede desarrollar su profesión habitual pero sí podría realizar otro tipo de trabajos y actividades.

se otorga cuando la persona no puede desarrollar su profesión habitual pero sí podría realizar otro tipo de trabajos y actividades. La incapacidad permanente absoluta implica que la persona no puede realizar ningún tipo de actividad profesional.

implica que la persona no puede realizar ningún tipo de actividad profesional. Finalmente, la categoría de gran incapacidad implica que, además de la imposibilidad de la persona para realizar actividades profesionales, requiere de asistencia de terceros para afrontar las tareas rutinarias del día a día.

Cuantías mínimas y máximas de las pensiones por incapacidad 2026

La cuantía mínima de las pensiones por incapacidad permanente depende de si la persona tiene cónyuge y, también, si dicho cónyuge está o no a su cargo. De este modo, los mínimos fijados para 2026 son los siguientes:

Pensiones gran incapacidad

Sin cónyuge: 1.404,30 € mensuales (19.660,20 € al año).

Con cónyuge a cargo: 1.884,70 € mensuales (26.385,80 € al año).

Con cónyuge no a cargo: 1.333,00 € mensuales (18.662 € al año).

Pensiones incapacidad permanente absoluta con 65 años de edad

Sin cónyuge: 936,20 € mensuales (13.106,80 € al año).

Con cónyuge a cargo: 1.256,30 € mensuales (17.592,40 € al año).

Con cónyuge no a cargo: 888,70 € mensuales (12.441,80 € al año).

Pensiones incapacidad permanente absoluta entre 60 y 64 años

Sin cónyuge: 875,90 € mensuales (12.262,60 € al año).

Con cónyuge a cargo: 1.256,60 € mensuales (17.592,40 € al año).

Con cónyuge no a cargo: 827,90 € mensuales (11.590,60 € al año).

Pensiones incapacidad derivada de enfermedad común menor de 60 años

Con o sin cónyuge: 690,20 € mensuales (9.662,80 € al año).

Con cónyuge no a cargo: 684,30 € mensuales (9.580,20 € al año).

Por su parte, además de estas cuantías mínimas, existe un límite máximo que también ha experimentado un incremento durante 2026: actualmente se ha fijado en 3.359 € mensuales o 47.034 € al año. Esta cifra es, así, la mayor cantidad que puede percibir un pensionista por incapacidad permanente (y, en general, cualquier otro beneficiario de pensión contributiva), a excepción de casos particulares que, por razones adicionales o excepcionales, puede percibir una cuantía mayor o adicional.

