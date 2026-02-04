Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Pensiones

Esto es lo que suben las pensiones por incapacidad en 2026

Te damos los detalles de la revalorización de las pensiones contributivas incluidas por incapacidad permanente para este 2026.

Pensiones

PensionesEFE

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

El Gobierno ha aprobado la revalorización de las pensiones contributivas, incluidas las de incapacidad permanente. En general, se ha contemplado un incremento general del 2,7 % y que, como cada año, se corresponde con la adaptación correspondiente al IPC. Al mismo tiempo, se han actualizado también las cuantías mínimas y máximas para todos los grados de incapacidad permanente: total, absoluta y gran invalidez.

Debe recordarse que las pensiones por incapacidad permanente atienden a la gravedad de la limitación para realizar el trabajo:

  • La incapacidad permanente total se otorga cuando la persona no puede desarrollar su profesión habitual pero sí podría realizar otro tipo de trabajos y actividades.
  • La incapacidad permanente absoluta implica que la persona no puede realizar ningún tipo de actividad profesional.
  • Finalmente, la categoría de gran incapacidad implica que, además de la imposibilidad de la persona para realizar actividades profesionales, requiere de asistencia de terceros para afrontar las tareas rutinarias del día a día.

Cuantías mínimas y máximas de las pensiones por incapacidad 2026

La cuantía mínima de las pensiones por incapacidad permanente depende de si la persona tiene cónyuge y, también, si dicho cónyuge está o no a su cargo. De este modo, los mínimos fijados para 2026 son los siguientes:

Pensiones gran incapacidad

  • Sin cónyuge: 1.404,30 € mensuales (19.660,20 € al año).
  • Con cónyuge a cargo: 1.884,70 € mensuales (26.385,80 € al año).
  • Con cónyuge no a cargo: 1.333,00 € mensuales (18.662 € al año).

Pensiones incapacidad permanente absoluta con 65 años de edad

  • Sin cónyuge: 936,20 € mensuales (13.106,80 € al año).
  • Con cónyuge a cargo: 1.256,30 € mensuales (17.592,40 € al año).
  • Con cónyuge no a cargo: 888,70 € mensuales (12.441,80 € al año).

Pensiones incapacidad permanente absoluta entre 60 y 64 años

  • Sin cónyuge: 875,90 € mensuales (12.262,60 € al año).
  • Con cónyuge a cargo: 1.256,60 € mensuales (17.592,40 € al año).
  • Con cónyuge no a cargo: 827,90 € mensuales (11.590,60 € al año).

Pensiones incapacidad derivada de enfermedad común menor de 60 años

  • Con o sin cónyuge: 690,20 € mensuales (9.662,80 € al año).
  • Con cónyuge no a cargo: 684,30 € mensuales (9.580,20 € al año).

Por su parte, además de estas cuantías mínimas, existe un límite máximo que también ha experimentado un incremento durante 2026: actualmente se ha fijado en 3.359 € mensuales o 47.034 € al año. Esta cifra es, así, la mayor cantidad que puede percibir un pensionista por incapacidad permanente (y, en general, cualquier otro beneficiario de pensión contributiva), a excepción de casos particulares que, por razones adicionales o excepcionales, puede percibir una cuantía mayor o adicional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Las incidencias en la red ferroviaria paralizan el tráfico de mercancías y ponen en jaque la producción de muchas empresas

Puerto de Barcelona

Publicidad

Economía

Pensiones

Esto es lo que suben las pensiones por incapacidad en 2026

Óscar Puente comparece en el Senado

Óscar Puente se reúne con los sindicatos con el objetivo de intentar frenar la huelga convocada para la semana que viene

Puerto de Barcelona

Las incidencias en la red ferroviaria paralizan el tráfico de mercancías y ponen en jaque la producción de muchas empresas

Elma Saiz afirma que la prohibición de menores de 16 años en redes pone a España "a la vanguardia internacional"
Nuevo decreto

En qué consiste el nuevo 'escudo social' del Gobierno: de la prórroga de los desahucios a las ayudas tras la DANA

Pensiones
Pensiones 2026

Así quedan las pensiones contributivas y no contributivas para 2026 tras trocear el decreto ómnibus

Imagen de archivo Elon Musk
Elon Musk

Registran las oficinas de X en Francia y Fiscalía de París cita a Elon Musk para declarar el 20 de abril

Esta investigación nació relacionada con la posible manipulación del algoritmo de la red social para favorecer determinados contenidos.

Cursos del SEPE gratis y online
SEPE

Cursos sepe gratis y online febrero 2026

Si estás buscando empleo y quieres mejorar tu currículum, estos cursos online y gratuitos del SEPE pueden ayudarte a conseguir tu propósito.

Pago paro SEPE

Qué día se cobra el paro febrero 2026: día de pago de cada banco y qué entidades lo adelantan

Trabajos de reparación de las vías en Adamuz

La Comisión Europea otorgó 111 millones a España en 2024 para renovar la línea de AVE que une Madrid y Sevilla

Imagen de una oficina de desempleo

El paro sube en enero en 30.392 personas, pero marca su nivel más bajo de este mes en 18 años

Publicidad