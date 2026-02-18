Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Pensiones febrero 2026: cuándo paga la pensión cada banco y qué entidades lo adelantan

Saber cuándo cobrarás tu pensión te facilita la gestión de tus ahorros y te da un mayor control sobre tu presupuesto mensual. Te contamos cuándo paga la pensión cada banco en febrero 2026.

Pago de pensiones: d&iacute;a de cobro

Pensiones febrero 2026Imagen creada por IA

Si estás cobrando cualquier tipo de pensión, de jubilación, de incapacidad, de viudedad, ya sabes lo importante que es saber el día de cobro de tu banco ya que conocer este dato te permite organizar mejor tus gastos e imprevistos y en definitiva mantener tus finanzas bajo control.

Aquí podrás conocer el calendario de pagos de la pensión de cada banco.

Cuándo se cobran las pensiones en febrero 2026

Por normal general, la Seguridad Social paga todas las pensiones a mes vencido, exactamente el primer día hábil del mes. No obstante, algunas de las entidades financieras adelantan los pagos, haciendo la transferencia a final de cada mes (entre el día 20 y 27).

En cualquier caso, si te urge saber con exactitud qué día recibirás la pensión lo mejor es llamar a tu banco. Ellos te informarán del día exacto en el que recibirás tu paga.

Fechas de pago de las pensiones por cada banco en febrero 2026

Algunos bancos adelantan el pago de las pensiones entre el día 20 y el 25 de cada mes, según la política habitual de cada entidad.

Viernes 20

  • Bankinter
  • Unicaja
  • Caja Ingenieros

Lunes 23

  • Santander

Martes 24

  • CaixaBank

Miércoles 25

  • BBVA
  • ING
  • Kutxabank
  • Sabadell
  • Ibercaja
  • Abanca

