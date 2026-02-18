Pensiones febrero 2026: cuándo paga la pensión cada banco y qué entidades lo adelantan

Si estás cobrando cualquier tipo de pensión, de jubilación, de incapacidad, de viudedad, ya sabes lo importante que es saber el día de cobro de tu banco ya que conocer este dato te permite organizar mejor tus gastos e imprevistos y en definitiva mantener tus finanzas bajo control.

Aquí podrás conocer el calendario de pagos de la pensión de cada banco.

Cuándo se cobran las pensiones en febrero 2026

Por normal general, la Seguridad Social paga todas las pensiones a mes vencido, exactamente el primer día hábil del mes. No obstante, algunas de las entidades financieras adelantan los pagos, haciendo la transferencia a final de cada mes (entre el día 20 y 27).

En cualquier caso, si te urge saber con exactitud qué día recibirás la pensión lo mejor es llamar a tu banco. Ellos te informarán del día exacto en el que recibirás tu paga.

Fechas de pago de las pensiones por cada banco en febrero 2026

Algunos bancos adelantan el pago de las pensiones entre el día 20 y el 25 de cada mes, según la política habitual de cada entidad.

Viernes 20

Bankinter

Unicaja

Caja Ingenieros

Lunes 23

Santander

Martes 24

CaixaBank

Miércoles 25

BBVA

ING

Kutxabank

Sabadell

Ibercaja

Abanca

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.