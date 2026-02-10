RAI, así es la ayuda de 480 euros del SEPE más desconocida

Muchas mujeres, y cada vez más hombres, dedican años de su vida al cuidado de la familia y del hogar, realizando un trabajo constante que, por desgracia, no se refleja en la vida laboral. El problema llega cuando se mira hacia el futuro porque ese tiempo no cotiza, no genera derecho a prestación por desempleo y tampoco suma para la pensión.

Por ello, ante una enfermedad, una separación o la llegada de la jubilación, muchas personas se encuentran sin ingresos propios. Por este motivo, surge una ayuda dirigida a facilitar la vuelta al mercado laboral: la Renta Activa de Inserción.

¿Quieres conocer más en profundidad qué es la RAI y cómo solicitarla? A continuación, te aclaramos todas tus dudas y te indicamos cuáles son los requisitos para solicitarla.

Qué es la RAI, la ayuda del SEPE de 480 euros

La Renta Activa de Inserción, más conocida como RAI, es una ayuda pensada para las personas que deseen incorporarse al mercado laboral después de ser amos/as de casa. Es decir, es un respaldo económico para empezar a moverse con más tranquilidad.

La RAI ofrece 480 euros al mes durante casi un año, 11 meses en total, siempre que cumplas con estos requisitos:

Estar desempleado en el momento de la solicitud. Figurar como demandante de empleo y mantener esa inscripción durante toda la ayuda. Firmar el compromiso de actividad, es decir, comprometerse a buscar empleo y aceptar ofertas adecuadas. Ser menor de 65 años. No superar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en ingresos mensuales propios. No haber sido beneficiario de la RAI más de tres veces en programas anteriores.

Las víctimas de violencia de género, doméstica o sexual tienen acceso preferente a la RAI siempre que acrediten su situación, no convivan con el agresor y cumplan el requisito de carencia de rentas.

RAI: ¿cómo pedirla?

La solicitud de la RAI puede hacerse tanto por internet como de forma presencial, algo que facilita mucho el proceso si no estás familiarizado con los trámites digitales.

Solicitud online en la Sede Electrónica del SEPE

Debes entrar en la Sede Electrónica del SEPE. Acceder al apartado de Solicitudes. Seleccionar Renta Activa de Inserción (RAI). Identificarte con Cl@ve PIN, DNIe o certificado digital. Rellenar el formulario y adjuntar la documentación necesaria. Después de enviar la solicitud, el SEPE la revisa y, si todo está correcto, la ayuda se concede sin necesidad de acudir a una oficina.

Solicitud presencial

Tienes que acudir a una oficina de prestaciones del SEPE (con cita previa). Presentar el formulario y la documentación. También puede enviarse por registro o correo administrativo.

Como ves, la Renta Activa de Inserción (RAI) no es una solución definitiva, pero sí puede ser un apoyo importante para personas que llevan tiempo fuera del mercado laboral y necesitan un impulso para volver a empezar.

