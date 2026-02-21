Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

AGRICULTURA

Los arroceros del Delta desesperados: "Si no se invierte ya, la situación será irreversible"

El último temporal de viento provocó la ruptura de varias barreras de protección, haciendo que el agua de mar se adentrara 1 km tierra adentro, inundando 600 hectáreas de campos de arroz de Deltebre.

Imagen de archivo de los arroceros del Delta.

Los arroceros del Delta desesperados: "Si no se invierte ya, la situación será irreversible" | Antena 3 Noticias

Publicidad

Marta Sasot
Publicado:

Los agricultores del Delta del Ebro ven, con desespero, cómo se vuelve a repetir una situación que ya les es familiar. Un temporal más que erosiona las barreras de protección que separan el mar de sus cultivos y el agua salada se cuela de nuevo, anegando los campos de arroz.

Las fuertes ráfagas de viento de los últimos días han hecho que el fuerte oleaje rompiera los diques de protección —cada vez más debilitados— y el agua marina inundara 600 hectáreas de arrozales de Deltebre.

"La tierra ha quedado salinizada y el arroz no sobrevive", cuenta Marc Bertomeu, arrocero del Delta del Ebro.

Ahora los agricultores, a contrarreloj, han tomado medidas —in extremis — para salvar lo que puedan. "Los campos ahora tendrían que estar secos, preparados para la siembra; sin embargo, están inundados de agua marina. Ahora tenemos que extraer el agua con las bombas, volver a cubrir de agua dulce y esperar a que se seque para poder sembrar", añade Bertomeu.

Y creen que todo eso no solo retrasará los procesos, sino que se puede llegar a perder el 40% de la cosecha. Estiman que los daños ascienden a dos millones de euros.

Toni Domingo, secretario de la comunidad de regantes de la izquierda del Ebro, es otro de los perjudicados: "El problema es que se ha quedado la zona abierta completamente; es como una puerta de entrada al mar; ahora, solo con la fluctuación de la marea o el viento, ya nos entra agua en los arrozales", y añade: "Antes en esta zona había un camino, dunas, barreras naturales y ahora ya no queda nada; es una sensación de impotencia", relata a un equipo de Antena 3 Noticias.

Explican que llevan años pidiendo a las administraciones que inviertan en restaurar los sistemas de protección, cada vez más debilitados por los temporales.

"La borrasca Gloria, en 2020, arrasó con todo y no se ha hecho nada. Llevamos años pidiendo inversión y es que, si no se invierte ya, el daño será irreversible", afirma Toni.

Los arroceros piden que se declare la zona catastrófica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Atresmedia arranca 2026 consolidando su liderazgo en consumo digital

Sede de Atresmedia

Publicidad

Economía

Imagen de archivo de los arroceros del Delta.

Los arroceros del Delta desesperados: "Si no se invierte ya, la situación será irreversible"

Foro ANFAC

El sector del automóvil alerta de la pérdida de competitividad en Europa y reclama protección industrial para el coche eléctrico

Trabajos en el punto del accidente en Adamuz

La Guardia Civil apunta a un posible fallo en la vía en el accidente de Adamuz, y no descarta el sabotaje

Sede de Atresmedia
Comscore

Atresmedia arranca 2026 consolidando su liderazgo en consumo digital

San Cristóbal de La Laguna y Telde, las ciudades con mayor demanda de alquiler en Canarias, según idealista
Vivienda

¿Comprar o alquilar? Las hipotecas marcan récord mientras el alquiler se dispara: la brecha alcanza los 400 euros mensuales

Alerta de los mariscadoras
Marisco

Las mariscadoras alertan de un nuevo golpe mortal en la ría de Arousa: "Está en juego nuestro futuro"

Las riadas hunden la salinidad en la Ría de Arousa y dejan en estado crítico a los bancos marisqueros de Carril y A Illa. El sector teme perder otro ciclo completo de producción.

Chico en la oficina trabajando
Jornada laboral

¿Para cuándo se prevé la reducción de la jornada laboral a 35 horas para los funcionarios del Estado?

UGT confirma que la medida se aplicará tras su aprobación en la mesa general y se extenderá al personal de la Administración General del Estado y del sector público estatal.

Aeropuerto de Gran Canaria, gestionado por Aena

Aena propone subir los precios de los billetes de avión en toda España

Compras online

Hacienda avisa: este es el límite de dinero que puedes ganar en Wallapop o Vinted sin declarar

Pago de pensiones: día de cobro

Pensiones febrero 2026: cuándo paga la pensión cada banco y qué entidades lo adelantan

Publicidad