Los arroceros del Delta desesperados: "Si no se invierte ya, la situación será irreversible"

Los agricultores del Delta del Ebro ven, con desespero, cómo se vuelve a repetir una situación que ya les es familiar. Un temporal más que erosiona las barreras de protección que separan el mar de sus cultivos y el agua salada se cuela de nuevo, anegando los campos de arroz.

Las fuertes ráfagas de viento de los últimos días han hecho que el fuerte oleaje rompiera los diques de protección —cada vez más debilitados— y el agua marina inundara 600 hectáreas de arrozales de Deltebre.

"La tierra ha quedado salinizada y el arroz no sobrevive", cuenta Marc Bertomeu, arrocero del Delta del Ebro.

Ahora los agricultores, a contrarreloj, han tomado medidas —in extremis — para salvar lo que puedan. "Los campos ahora tendrían que estar secos, preparados para la siembra; sin embargo, están inundados de agua marina. Ahora tenemos que extraer el agua con las bombas, volver a cubrir de agua dulce y esperar a que se seque para poder sembrar", añade Bertomeu.

Y creen que todo eso no solo retrasará los procesos, sino que se puede llegar a perder el 40% de la cosecha. Estiman que los daños ascienden a dos millones de euros.

Toni Domingo, secretario de la comunidad de regantes de la izquierda del Ebro, es otro de los perjudicados: "El problema es que se ha quedado la zona abierta completamente; es como una puerta de entrada al mar; ahora, solo con la fluctuación de la marea o el viento, ya nos entra agua en los arrozales", y añade: "Antes en esta zona había un camino, dunas, barreras naturales y ahora ya no queda nada; es una sensación de impotencia", relata a un equipo de Antena 3 Noticias.

Explican que llevan años pidiendo a las administraciones que inviertan en restaurar los sistemas de protección, cada vez más debilitados por los temporales.

"La borrasca Gloria, en 2020, arrasó con todo y no se ha hecho nada. Llevamos años pidiendo inversión y es que, si no se invierte ya, el daño será irreversible", afirma Toni.

Los arroceros piden que se declare la zona catastrófica.

