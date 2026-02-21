El último lenguaje del monte: Galicia intenta salvar a sus pastores

No hay manual para ese idioma. Se aprende caminando detrás del rebaño durante años.

Alfonso y Pepe son dos de los pocos pastores que resisten en la provincia de Ourense. Cuarenta años entre ovejas, sin fines de semana, sin vacaciones. "Esto o te gusta o te quema", resume Pepe. La ganadería extensiva de ovino y caprino, que fue paisaje cotidiano en Galicia, hoy es casi testimonial. Hay rebaños pequeños como complemento de otras explotaciones, pero apenas quedan proyectos profesionales capaces de sostener una familia.

La escena se repite en muchas aldeas. Donde hubo rebaños de 300 o 500 cabezas, hoy no queda nada. Y con ellos se va algo más que una actividad económica: se pierde un oficio, una forma de habitar el territorio y una herramienta clave contra los incendios. "Donde hay ganado, hay menos fuego", dicen los pastores. No es una consigna: el pastoreo reduce biomasa, limpia el monte de forma continua y mantiene el paisaje.

Para intentar revertir esa caída, la Xunta de Galicia, junto con la Asociación de Criadores de Ovino y Caprino de Galicia (OVICA), pone en marcha en marzo una Escuela de Pastores. El proyecto nace con una idea clara: profesionalizar un oficio que siempre se transmitió de manera informal y darle futuro económico.

"Esto va de territorio, de profesión y de futuro", explica Martín Alemparte Vidal, director de la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria. La formación suma 250 horas teóricas (gestión empresarial agraria, sanidad animal, alimentación, forrajes, manejo del ganado, normativa) y 320 horas de prácticas en explotaciones reales. Las clases se impartirán en el Centro Agroforestal de la Diputación de Ourense, en Xinzo de Limia, y las prácticas se desarrollarán en granjas de la red de OVICA en 19 ayuntamientos del interior ourensano.

El objetivo no es solo "enseñar a llevar ovejas", sino convertir al pastor en un empresario agrario del siglo XXI: saber hacer números, separar la cuenta personal de la de la explotación, planificar, acceder a ayudas públicas y diseñar modelos viables. "No basta con que te guste el campo; hay que vivir dignamente del trabajo", insiste Martín.

La escuela no se centra únicamente en la producción cárnica. También incorpora la vía láctea y la transformación: quesos artesanos y otros productos con mayor valor añadido. En un contexto de márgenes estrechos, diversificar es clave. Hay ejemplos en la provincia de Ourense de pequeñas queserías de cabra que no dan abasto por la demanda.

Además, el proyecto conecta con lo que pide el consumidor: bienestar animal, sostenibilidad, producto de proximidad y autenticidad. Cuatro palabras que hoy venden. Y que encajan con la ganadería extensiva mejor que con ningún otro modelo.

La sorpresa ha sido el perfil del alumnado. Una treintena. Hay gente del entorno inmediato, pero también personas de Pontevedra y del norte de Lugo. Jóvenes que buscan incorporarse al campo con un proyecto profesional y adultos cansados de la ciudad que ven en el rural una forma distinta de vivir.

Pepe lo explica sin épica: "No hay domingos. Hay que estar todos los días y nos falta extensión de terreno". Ese es el gran freno para el relevo generacional. La vida del pastor es dura, solitaria, exigente. Pero también tiene algo que escasea: tiempo al aire libre, autonomía, silencio. "Si te gusta el monte, estás tranquilo. Si no te gusta, estás fastidiado", resume.

La escuela no promete una Arcadia rural. Promete herramientas para que quien quiera intentarlo no empiece a ciegas. Aprender a manejar perros, a mover el rebaño, a planificar pastos. Aprender también a vender, a transformar, a calcular costes. Convertir un oficio ancestral en una profesión con futuro.

Alfonso vuelve a llamar a las ovejas. La Escuela de Pastores no salvará por sí sola ese lenguaje del monte. Pero puede hacer que se siga pronunciando dentro de diez años.

