El sector del automóvil alerta de la pérdida de competitividad en Europa y reclama protección industrial para el coche eléctrico

El VI Foro ANFAC, celebrado en Madrid, constata el retroceso de la industria europea frente a China y Estados Unidos y advierte de que la producción en España sigue por debajo de los niveles precovid.

Foro ANFAC

El sector del automóvil alerta de la pérdida de competitividad en Europa y reclama protección industrial para el coche eléctrico

Paz Bailón
Publicado:

La industria europea del automóvil está perdiendo competitividad frente a otras regiones del mundo como China o Estados Unidos. Esta es una de las principales conclusiones del VI Foro ANFAC celebrado este jueves en Madrid, donde fabricantes, proveedores, energéticas y responsables públicos han coincidido en la urgencia de redefinir la estrategia industrial de Europa.

El encuentro ha sido inaugurado por el presidente de Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), Josep María Recasens, y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. La cita se produce en un momento clave para un sector que representa el 10% del PIB y el 9% del empleo en España.

De este modo, el sector reclama protección industrial para impulsar el coche eléctrico y competir con las mismas reglas que otras potencias fuera de Europa. Durante su intervención, Recasens ha señalado que, aunque el consenso sobre su necesidad es total, Europa no ha resuelto cómo ejecutarlo. Además, ha destacado que el sector nunca había afrontado tantos retos de forma simultánea.

Menos motores de combustión, más eléctricos

La cita también ha servido para hacer balance de los datos de venta y producción de vehículos en 2025. "La producción de fabricación en España ha decrecido. Con respecto a 2024, hemos perdido 4 puntos y se producen menos coches que en la etapa pre-Covid. Se están perdiendo 400.000 coches de producción en España año tras año, esto significa "una planta cerrada al año".

El presidente de ANFAC dibujó además un escenario de cambio estructural: "El motor de combustión va a decrecer y el eléctrico va a crecer, pero no como nosotros pensábamos. Uno crece y otro decrece, ese es el patrón que va a seguir Europa. Esto va a marcar la tendencia 2030-2035”. A su juicio, el continente “juega desarmado" en el nuevo orden global y “estamos actuando tarde ante una Europa que no está protegida”.

Por su parte, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, tomó la palabra para trasladar el respaldo del Gobierno a la industria y destacar el avance que supone el Plan España Auto 2030: "España reafirma la lucha contra el cambio climático. Vemos los efectos y el coste que tiene para la economía nacional y por ello reafirmamos los objetivos y con la misma fuerza esto tiene que ser compatible con el proceso de reindustrialización", declaró.

Renfe restablece el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía

Obras Adamuz

