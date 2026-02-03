Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Paro

Qué día se cobra el paro febrero 2026: día de pago de cada banco y qué entidades lo adelantan

Aunque el SEPE marca unas fechas orientativas para el cobro del paro, la realidad es que el día exacto depende en gran parte del banco.

Pago paro SEPE

Pago paro SEPEImagen creada con IA

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Como norma general, el SEPE abona las prestaciones por desempleo durante la primera quincena de cada mes, correspondientes al mes anterior. Esto incluye tanto la prestación contributiva como los subsidios por desempleo.

El día que se toma como referencia suele ser el día 10. Si esa fecha cae en fin de semana o festivo, el ingreso se traslada automáticamente al siguiente día hábil.

En el caso de febrero de 2026, el escenario más habitual es el siguiente:

-El pago oficial del SEPE se realizará alrededor del 10 de febrero de 2026.

-En condiciones normales, el dinero debería estar disponible antes del día 15 de febrero.

Estas fechas entran dentro del plazo habitual que maneja el organismo, por lo que no suponen ningún retraso si se respetan esos márgenes.

Día de pago del paro en febrero 2026: bancos que suelen adelantar el ingreso

Desde hace años, y especialmente tras la pandemia, muchas entidades bancarias optan por adelantar el pago del paro, sin esperar a la fecha oficial del SEPE. Esto hace que numerosos beneficiarios vean el ingreso reflejado varios días antes.

Entre los bancos que habitualmente adelantan el abono se encuentran:

  • CaixaBank
  • BBVA
  • Santander
  • ING
  • Bankinter
  • Unicaja
  • Abanca
  • Cajamar

Si tienes domiciliada la prestación en una de estas entidades, lo normal es cobrar antes del día 10.

Para febrero de 2026, las previsiones más realistas serían:

  • Cobro anticipado entre los días 5 y 9 de febrero, según el banco.
  • Si no hay adelanto, ingreso entre el 10 y el 15 de febrero de 2026.

Eso sí, conviene recordar que cada banco aplica sus propios criterios, y que los plazos pueden variar ligeramente de un mes a otro.

Qué hacer si no has cobrado el paro cuando esperabas

Si llega febrero y no ves el ingreso en la fecha que esperabas, lo más importante es no alarmarse antes de tiempo. Mientras no haya pasado el día 15, sigues dentro del plazo habitual.

Algunas recomendaciones prácticas:

  • Revisa tu banca online y los movimientos pendientes.
  • Comprueba si tu banco ha avisado de algún retraso puntual.
  • Si pasado el día 15 no aparece el ingreso, contacta primero con tu entidad bancaria.
  • En caso de que el banco no tenga constancia del pago, lo siguiente es consultar con el SEPE, ya sea por su sede electrónica, teléfono o con cita previa.

También es fundamental verificar que los datos bancarios estén correctos y actualizados. Un simple error en el número de cuenta puede provocar demoras innecesarias.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El precio de la vivienda se dispara en toda España pero no afecta a la venta de pisos: "Vuelan"

Una pareja joven en su piso recién comprado

Publicidad

Economía

Imagen de archivo Elon Musk

Registran las oficinas de X en Francia y Fiscalía de París cita a Elon Musk para declarar el 20 de abril

Cursos del SEPE gratis y online

Cursos sepe gratis y online febrero 2026

Pago paro SEPE

Qué día se cobra el paro febrero 2026: día de pago de cada banco y qué entidades lo adelantan

Trabajos de reparación de las vías en Adamuz
Accidente Adamuz

La Comisión Europea otorgó 111 millones a España en 2024 para renovar la línea de AVE que une Madrid y Sevilla

Imagen de una oficina de desempleo
El paro

El paro sube en enero en 30.392 personas, pero marca su nivel más bajo de este mes en 18 años

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno
Decreto Ómnibus

El Gobierno rectifica y opta por aprobar dos decretos distintos para pensiones y desahucios

El Gobierno intenta encontrar la fórmula que recabe la mayoría parlamentaria necesaria para sacar adelante la revalorización de las pensiones, pero también el resto de medidas del escudo social. Ya se ha abierto la puerta a trocearlo y podría estudiarse hoy en el Consejo de Ministros.

Tren Renfe
Trenes

Las limitaciones de velocidad continúan causando retrasos de los trayectos en tren: "Va muy despacio, como si fueras en coche"

Mientras las demoras se acumulan en las principales lineas de España, Adif pide a Renfe, Ouigo e Iryo suspender servicios de la línea entre Madrid y Barcelona.

Una pareja joven en su piso recién comprado

El precio de la vivienda se dispara en toda España pero no afecta a la venta de pisos: "Vuelan"

Imagen de trenes de Rodalies

Rodalies sigue sin recuperar la normalidad y arranca la semana con una decena de tramos de vía sin estar operativos

España pagará 540 millones por la nueva tasa a plataformas chinas: qué es, a quién afecta y por qué genera polémica

España pagará 540 millones por la nueva tasa a plataformas chinas: qué es, a quién afecta y por qué genera polémica

Publicidad