Qué día se cobra el paro febrero 2026: día de pago de cada banco y qué entidades lo adelantan

Como norma general, el SEPE abona las prestaciones por desempleo durante la primera quincena de cada mes, correspondientes al mes anterior. Esto incluye tanto la prestación contributiva como los subsidios por desempleo.

El día que se toma como referencia suele ser el día 10. Si esa fecha cae en fin de semana o festivo, el ingreso se traslada automáticamente al siguiente día hábil.

En el caso de febrero de 2026, el escenario más habitual es el siguiente:

-El pago oficial del SEPE se realizará alrededor del 10 de febrero de 2026.

-En condiciones normales, el dinero debería estar disponible antes del día 15 de febrero.

Estas fechas entran dentro del plazo habitual que maneja el organismo, por lo que no suponen ningún retraso si se respetan esos márgenes.

Día de pago del paro en febrero 2026: bancos que suelen adelantar el ingreso

Desde hace años, y especialmente tras la pandemia, muchas entidades bancarias optan por adelantar el pago del paro, sin esperar a la fecha oficial del SEPE. Esto hace que numerosos beneficiarios vean el ingreso reflejado varios días antes.

Entre los bancos que habitualmente adelantan el abono se encuentran:

CaixaBank

BBVA

Santander

ING

Bankinter

Unicaja

Abanca

Cajamar

Si tienes domiciliada la prestación en una de estas entidades, lo normal es cobrar antes del día 10.

Para febrero de 2026, las previsiones más realistas serían:

Cobro anticipado entre los días 5 y 9 de febrero, según el banco.

según el banco. Si no hay adelanto, ingreso entre el 10 y el 15 de febrero de 2026.

Eso sí, conviene recordar que cada banco aplica sus propios criterios, y que los plazos pueden variar ligeramente de un mes a otro.

Qué hacer si no has cobrado el paro cuando esperabas

Si llega febrero y no ves el ingreso en la fecha que esperabas, lo más importante es no alarmarse antes de tiempo. Mientras no haya pasado el día 15, sigues dentro del plazo habitual.

Algunas recomendaciones prácticas:

Revisa tu banca online y los movimientos pendientes.

y los movimientos pendientes. Comprueba si tu banco ha avisado de algún retraso puntual.

Si pasado el día 15 no aparece el ingreso, contacta primero con tu entidad bancaria.

En caso de que el banco no tenga constancia del pago, lo siguiente es consultar con el SEPE, ya sea por su sede electrónica, teléfono o con cita previa.

También es fundamental verificar que los datos bancarios estén correctos y actualizados. Un simple error en el número de cuenta puede provocar demoras innecesarias.

