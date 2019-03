‘Eurovegas No’ asegura que el proyecto no creará ni un 20% de los empleos prometidos

Una de las portavoces de la plataforma, Ana Sanz, ha destacado la inverosimilitud de las cifras de empleo por varios motivos. El primero es la evidencia de que la plantilla total de los tres complejos que el magnate Sheldon Adelson tiene repartidos por el mundo asciende a tan sólo 34.000 empleados, muy lejos de la cifra anunciada por su empresa, que se correspondería con la plantilla de toda la ciudad de Las Vegas. “Es un modelo que genera paro”, ha apuntado Ana Sanz aludiendo a las cifras de paro de Nevada: un 60% superior a la media de Estados Unidos.

De acuerdo con la plataforma, en esta situación de crisis, la población puede verse tentada a acceder a los puestos de trabajo que oferte Las Vegas Sands, por muy precarios que sean. “Es un chantaje”, ha matizado Sanz en referencia a esos empleos que siguen sin concretarse. Unos empleos que, paradójicamente, "pueden destruir puestos de trabajo asociados a sectores como la hostelería o el juego y que ya están creados en España".

'Eurovegas No' ha amenazado incluso con acudir a la vía judicial en el momento en que se incumplan las leyes porque, según otro de los portavoces de la plataforma, Rodrigo Fernández, “si no se modifican las leyes, el proyecto no saldrá adelante”. De momento, ya llevan recogidas 40.000 firmas en contra de este proyecto a través de Internet.