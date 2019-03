El Eurogrupo y el FMI no llegan a un acuerdo para conceder un nuevo rescate a Grecia

El Eurogrupo y el Fondo Monetario Internacional han sido incapaces, pese a una reunión maratoniana de casi 12 horas, de lograr un acuerdo para desbloquear la ayuda urgente de al menos 31.500 millones que Grecia necesita para no suspender pagos y han vuelto a retrasar la decisión hasta el próximo lunes 26 de noviembre.

"Estamos cerca de un acuerdo, pero todavía deben llevarse a cabo verificaciones técnicas y cálculos financieros que a estas horas no era posible hacer de forma adecuada", ha alegado el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, para justificar este nuevo aplazamiento.

"Hay progreso pero tenemos que trabajar un poco más", dijo Lagarde

Juncker ha admitido que "el punto más difícil" para el compromiso es cómo garantizar la sostenibilidad de la deuda griega. "Estamos acercando nuestras posiciones", ha indicado al ser preguntado por el enfrentamiento entre el FMI y el Eurogrupo sobre esta cuestión. "Como ya había dicho que el acuerdo era posible hoy, voy a repetirme diciendo que el acuerdo será posible el lunes", ha afirmado el presidente del Eurogrupo, y ha asegurado no sentirse decepcionado por el fracaso de las negociaciones. "Con Europa nunca me desilusiono porque ya no me hago ilusiones", ha dicho.

Por su parte, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, ha explicado también que "estamos cerrando la brecha pero todavía no hemos llegado". "Hay progreso pero tenemos que hacer un poco más", ha resaltado.

Juncker ha comunicado al presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, el fracaso de las negociaciones y éste le ha asegurado que pese a ello no tiene ninguna intención de abordar el tema de Grecia en la cumbre de líderes europeos que comienza este jueves, que está consagrada al presupuesto de la UE para el periodo 2014-2020.

La UE y el FMI, enfrentados sobre cómo reducir el peso de la deuda helena

La institución dirigida por Christine Lagarde insiste en mantener el objetivo de disminuirla desde el 190% del PIB que alcanzará el año que viene al 120% en 2020 y pide a los países de la eurozona que asuman pérdidas en sus préstamos a Atenas.

Pero los Estados miembros no quieren una quita a la deuda griega en sus manos y defienden otras opciones como la rebaja de los tipos de interés o el alargamiento de los plazos.Sin embargo, estas alternativas no garantizan que se cumpla el objetivo del 120%, según la troika.

El Eurogrupo ha constatado en su reunión de este lunes y martes que Grecia ha aprobado "todas las acciones previas" exigidas por la UE a cambio del desbloqueo de la ayuda "de manera satisfactoria". "Estos esfuerzos demuestran el fuerte compromiso de las autoridades con el programa de ajuste", ha señalado en un comunicado. "Grecia ha cumplido, así que ahora nos toca a nosotros cumplir", ha dicho Juncker.