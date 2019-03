¿Te espía tu empresa? El despido es nulo

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

Estaba de baja laboral pero su empresa le vigilaba de cerca a través de un GPS. La compañía no se fiaba de las dolencias de uno de sus empleados y contrató a un detective que colocó ese dispositivo en su coche particular. Ahora, el Tribunal Supremo ha dicho que se vulneró su derecho a la intimidad y obliga a la empresa a readmitirle. No es la primera vez que se utilizan métodos que bordean la legalidad, para detectar fraudes en una baja por enfermedad.