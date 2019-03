Aguirre, sobre el Eurovegas: "Mi intuición, que no me suele fallar, es positiva"

Durante una rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección del PP de Madrid, Esperanza Aguirre no ha querido confirmar ni desmentir si Eurovegas se instalará en la región, como dijo ayer el secretario general del PSM, Tomás Gómez. Quienes tienen que anunciar la decisión, ha dicho Aguirre, son los responsables de la empresa Las Vegas Sands, con quienes ha reconocido que se ha reunido este verano, igual que lleva haciéndolo "durante seis años".

Preguntada por su impresión sobre la decisión que tome Adelson, se ha limitado a responder: "De impresiones no vive el hombre ni la mujer. Las mujeres vivimos a veces de intuiciones, y si me pregunta por mi intuición, que no me suele fallar, es positiva, pero no tengo datos".

Aguirre ha admitido que le "gustaría" que lo que dijo Tomás Gómez fuera cierto, pero ha insistido en que quien lo tiene que confirmar es Adelson. Ha negado, por eso, las acusaciones de Gómez de que su intención fuera hacer este anuncio durante el debate sobre el estado de la región que se celebrará la semana próxima en la Asamblea de Madrid para eclipsar otras cuestiones como el paro o la situación económica.

"Desgraciadamente el anuncio no lo puedo hacer yo; si lo pudiera hacer, no esperaría al debate", ha insistido, antes de asegurar que si Adelson anuncia su decisión antes del debate sobre el estado de la región seguramente Tomás Gómez "se opondrá a muerte", porque "lo único que ha hecho es torpedear todo lo que ha podido este asunto".

Tampoco ha querido aventurar su opinión sobre de qué lado se inclina la balanza, si hacia Alcorcón, como aseguraba ayer Gómez, o hacia otros terrenos-, y, de hecho, ha afirmado que Cataluña no está descartada del proyecto.

Esperanza Aguirre ha recordado que hace seis años que está negociando este proyecto con los representantes de Las Vegas Sands, excepto con un paréntesis de dos años, cuando esta empresa sufrió una debacle en bolsa que desplomó el precio de sus acciones. Y ha admitido que las negociaciones y contactos han continuado a lo largo de este verano.

La presidenta ha reiterado los beneficios que tendrá este proyecto, 200.000 puestos de trabajo gracias a una inversión de 27.000 millones de dólares, y ha insistido en que es fundamental que venga a España, a Madrid o a Barcelona, y que no suceda lo mismo que ocurrió con Eurodisney, que finalmente recaló en París.