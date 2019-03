Españoles en Chipre: "Ahora que he conseguido un contrato, quizá tenga que hacer la maleta"

La situación en Chipre ha alcanzado también a muchos españoles que residen en la isla y tenían su dinero metido en los bancos.

Teresa es camarera, no tiene sueldo fijo y cobra solamente en cheques. Tiene el gran problema de no poder retirar efectivo de los bancos porque por el momento, permanecen cerrados.

Explica que le ha costado casi un año conseguir un contrato y acceso a la seguridad social, y quizá ahora con la situación que se está viviendo tenga que "hacer la maleta".

En situación similar está Tony. Es músico y se gana la vida dando clases y tocando en diferentes clubes. "Tengo cuenta en el banco y he ido a sacar el dinero porque me da miedo que me lo quiten", explicaba. "Cada uno tiene que 'arrimar el agua a su sardina' no sea que pierda lo único que tengo".

David lleva ya nueve años viviendo en Chipre. Es arquitecto y tiene un pequeño negocio de exportación de vinos con su mujer. Señala que no sale de su asombro ante esta nueva situación en la que siente "resignación, rabia...".



Todos ellos dicen que las clases medias y bajas son las más afectadas y esperan una pronta solución al problema.