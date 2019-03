Un español residente en Argentina: "Ambos gobiernos deben dialogar y esto pasará"

Fabrizio es gallego en el más amplio sentido de la palabra, porque nació en Galicia y además es un español emigrado a Argentina. La crisis de YPF no le ha traído problemas en su trabajo. "Bromean, pero no en plan ataque. Dicen cosas como que me van a expropiar a mí", explica

Tampoco a Francisco, abogado español que lleva viviendo medio siglo en Buenos Aires. "España y Argentina tienen lazos que van más allá de los gobiernos", sostiene. Lazos que, en su opinión, no deben romperse por una disputa empresarial y política, "ambos gobiernos tienen que dialogar y aclararlo y esto pasará", añade.

La colonia argentina en España también es numerosa, especialmente en el fútbol. Pocos se pronuncian, aunque sí lo ha hecho Marcelo Bielsa, entrenador del Athletic de Bilbao. Pero en la calle la polémica continúa.