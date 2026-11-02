España y Andalucía ya sufren el impacto negativo tras el accidente en Urda: "Hemos perdido 4.000 pernoctaciones diarias"

El accidente de dos trenes en Urda (Toledo) que ya ha dejado 69 muertos y más de un centenar de heridos también ha dejado, como consecuencia secundaria, un impacto económico muy negativo, especialmente en Andalucía.

La segunda tragedia ferroviaria en menos de un año en España está haciendo mucho daño a la imagen del país y concretamente al turismo, ya que como consecuencia se están cancelando viajes y reservas en hoteles.

La ocupación en el puente ha bajado del 90 al 50%

Por ejemplo, el Ayuntamiento de Sevilla calcula que desde el accidente se están perdiendo entre 3.000 y 4.000 pernoctaciones diarias, además, también ha señalado que la ocupación que estaba prevista para este puente ha caído del 90 al 50%. No obstante, pese a que el impacto total todavía no se conoce, el sector teme que pueda llegar a ser como el del accidente de Adamuz y el desprendimiento de Álora.

Cada día sin AVE aumenta la factura para el turismo andaluz: "Nos está ocasionando cancelaciones y mucha ralentización de reservas", dice el director de un hotel. Este puente ha sido la primera gran prueba de que ha bajado bastante la afluencia de turistas, y el sector teme que se alargue, porque ya no son solo menos turistas vacacionales "sino que afecta extraordinariamente al turismo de negocios, la celebración de grandes eventos, de congresos...", explica Carlos Abella, Secretario General de la Mesa del Turismo de España.

"A la gente le da miedo subirse a un tren"

Javier, por ejemplo, tiene 37 tiendas en Barcelona y Madrid, y tanto él como sus empleados viajan constantemente: "Ahora a la gente le da miedo (subirse a un tren)... y la solución es ir en coche, en avión o quedándonos a dormir", cuenta el presidente de Cottet Optica.

Las patronales confirman el recelo de las compañías: "Evidentemente la gente tiene miedo, es así, se están cancelando muchas reuniones presenciales por videoconferencias", advierte Ignasi Sayol, presidente de Pimec Logística. En general, muchas personas han perdido la confianza en la alta velocidad y eso afecta negativamente a hoteles, empresas y consumo.

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