Antena 3 Noticias, líder absoluto durante 82 meses consecutivos

Atresmedia vuelve a situarse al frente de las audiencias televisivas. El grupo ha cerrado octubre como líder absoluto, con un 24,5% de cuota de pantalla, 1,4 puntos por delante de su principal competidor privado y 5,4 puntos por encima del grupo público, pese a contar con un canal menos que su rival directo.

En este contexto, Antena 3 (12,5%) se consolida como la cadena privada más vista del mes y registra la mayor distancia con su competidor privado en un octubre de los últimos 30 años: 3,9 puntos. Además, ha sido la televisión que más días ha liderado durante el mes, imponiéndose en el 57% de las jornadas.

La cadena también se ha impuesto a su rival privado en todas las jornadas de octubre y ha encabezado las principales franjas de consumo. En la Sobremesa alcanza un 17,9%, con una ventaja de 11 puntos sobre su competidor privado, mientras que en Prime Time obtiene un 12,7%, frente al 8,6% de su rival.

Antena 3 Noticias, líder durante 82 meses consecutivos

En un mes marcado por una elevada demanda informativa, especialmente por el anuncio del adelanto electoral y el accidente ferroviario de Urda, Antena 3 Noticias ha reforzado su liderazgo. Los informativos de la cadena alcanzan un 19,1% de cuota y 1,9 millones de espectadores de media, lo que supone su mejor resultado desde abril y prolonga hasta los 82 meses consecutivos su liderazgo absoluto.

La edición de Antena 3 Noticias 1, con un 23,9% de cuota y 2,2 millones de espectadores, se convierte en el contenido no deportivo más visto de la televisión y encadena ocho meses como el informativo más seguido. Además, firma su mejor octubre en 30 años y alcanza su máximo anual.

Por su parte, Antena 3 Noticias 2 registra un 17,1% de cuota y más de 1,9 millones de espectadores, liderando la información de la noche. Los informativos del fin de semana también mantienen su hegemonía, con un 16,4% y 1,6 millones de seguidores, y suman 75 meses consecutivos de liderazgo.

También destaca el resultado de 'Espejo Público', que alcanza su mes más visto en dos años y su mejor cuota desde abril de 2025, con un 13% y 358.000 espectadores. El programa consolida así su liderazgo entre las cadenas privadas.

Los concursos y las series mantienen el liderazgo

El entretenimiento continúa siendo otro de los puntos fuertes de Antena 3. 'El Hormiguero' crece hasta su mejor mes desde mayo, con un 13,2% de cuota y 1,6 millones de espectadores, y se mantiene como el programa más visto de la televisión en lo que va de temporada.

'Pasapalabra' también mejora sus resultados y alcanza un 17,5% de cuota y 1,6 millones de espectadores. Por su parte, 'La ruleta de la suerte' continúa como líder absoluto con un 21% y más de 1,5 millones de seguidores, encadenando 78 meses consecutivos en primera posición.

En la ficción, 'Sueños de libertad' vuelve a ser la serie más vista de la televisión. La producción alcanza un 14,2% de cuota y supera los 1,2 millones de espectadores, firmando además el mejor octubre de su historia.

laSexta crece por tercer mes consecutivo

Por su parte, laSexta cierra octubre con un 5,5% de cuota de pantalla y encadena tres meses consecutivos de crecimiento. La cadena registra 7,4 millones de espectadores únicos cada día y mejora los resultados de sus principales espacios informativos.

'laSexta Noticias' alcanza un 7,3% de cuota y 602.000 espectadores, su mejor resultado en cinco meses. También crecen 'Al Rojo Vivo', que firma su mejor mes de los últimos tres, y 'Más Vale Tarde'.

En Prime Time, 'El Intermedio' se convierte en el programa más visto de la cadena, con un 6,1% de cuota y 768.000 espectadores. Además, 'laSexta Xplica' registra su mejor resultado de los últimos siete meses.

En cuanto al resto de canales del grupo, Nova mantiene su posición como cadena femenina líder, con un 2% de cuota, mientras que Neox alcanza su mejor octubre en tres años, con un 1,8%. Atreseries continúa como la cadena de nueva creación más vista, con un 1,7%, y Mega cierra el mes con un 1%.