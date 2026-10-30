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Crean una plataforma para facilitar el trámite de las ayudas públicas

Cualquier persona puede usar el servicio, aunque principalmente está dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años que viven de alquiler.

Crean una plataforma para facilitar el trámite de las ayudas públicas

Crean una plataforma para facilitar el trámite de las ayudas públicas | Antena 3 Noticias

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Joaquín Hernández
Joaquín Hernández
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Muchos ciudadanos no saben ni qué ayudas le corresponden ni cómo solicitarlas. Por eso un grupo de juristas ha creado Tu Trámite Fácil, una plataforma online que gestiona las ayudas por el ciudadano. Cada año se quedan sin repartir más de veinte mil millones de euros en ayudas o subvenciones por desconocimiento.

"En Tu Trámite Fácil acompañamos a ciudadanos desde el principio hasta el final. A través de nuestro cuestionario somos capaces en 3 o 4 minutos determinar si le pertenece o no una subvención y después le ayudamos con la recogida de documentación con Clave Pin que es muy ágil para terminar con la tramitación y recibir el dinero en la cuenta", explica Francisco Mas, fundador de la plataforma.

Cualquiera puede usar este servicio aunque principalmente está dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años que viven en alquiler, familias con dos o más hijos o gente que se pasa el día trabajando y no tiene tiempo de realizar los trámites.

Lo primero que hay que hacer es registrarse en la plataforma. Después el usuario responde a una serie de preguntas. Ahí el sistema te dice si te corresponde una ayuda o subvención pública. Después la tramitación se realiza on line con la ayuda de la misma plataforma.

Hay ayudas para madres o jóvenes que viven de alquiler que se pierden cada año por no haberlas solicitado. Por ejemplo, en Madrid las madres primerizas tienen derecho a cobrar una prestación de 500 euros al mes. O los que viven de alquiler pueden conseguir entre 3.000 y 6.000 euros en dos años.

Con esta aplicación en cuestión minutos puedes saber cuánto te corresponde y tramitar esa ayuda online.

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