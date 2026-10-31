El corte del AVE deja a Andalucía aislada y golpea al turismo en pleno puente

Andalucía vuelve a quedarse sin conexión de alta velocidad con Madrid. La tragedia ferroviaria de Urda no solo ha dejado una enorme pérdida humana: también ha interrumpido uno de los principales corredores ferroviarios del país. Sevilla, Córdoba y Málaga se han quedado sin AVE con la capital en pleno puente de Todos los Santos.

Y eso se nota. Basta con acercarse a la estación de Santa Justa o pasear por las zonas comerciales de Sevilla para comprobar que la imagen de estos días no tiene nada que ver con la habitual. Donde debería haber maletas, viajeros y mucho movimiento, apenas hay actividad.

Una situación que están sufriendo los negocios. María José, camarera en una cafetería de Santa Justa, cuenta a Antena 3 Noticias que han tenido que cambiar sus planes para este puente: "Teníamos previsto contratar refuerzos porque normalmente no damos abasto estos días, pero al final no hemos incorporado a nadie". Los taxistas también lo notan: han pasado de hacer cinco o seis carreras diarias hasta Santa Justa a hacer una, y con suerte.

Las cifras ayudan a entender la dimensión del impacto. La conexión entre Madrid y Sevilla registra normalmente 47 trenes diarios y mueve a unos 10.000 viajeros cada día. De ellos, entre 3.000 y 4.200 suelen alojarse en la capital andaluza por turismo o motivos de trabajo.

El problema no queda aquí. El sector hotelero también sufre las consecuencias. Los establecimientos sevillanos esperaban alcanzar una ocupación media del 84% durante este puente, pero desde que se interrumpió la conexión ferroviaria se han sucedido las cancelaciones y los cambios de última hora. Un golpe que también afecta a restaurantes, comercios y otros negocios que dependen de la llegada de visitantes.

La preocupación se extiende al resto de Andalucía. En Córdoba, los hosteleros advierten del impacto de la interrupción en plena temporada alta. En Málaga, la suspensión amenaza la llegada de profesionales y asistentes a ferias y eventos empresariales.

Y, mientras tanto, crece la incertidumbre. Renfe ha bloqueado la venta de billetes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía en principio hasta el 13 de diciembre, aunque esa fecha no significa que el corte vaya a prolongarse necesariamente hasta entonces. Las alternativas por carretera y avión pueden aliviar parte de la situación, pero no compensan todo el tráfico ferroviario.

Una nueva desconexión que vuelve a poner sobre la mesa la dependencia de Andalucía de este corredor y que deja a muchos negocios pendientes de una pregunta: ¿cuándo volverán los trenes y, con ellos, los viajeros?

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.