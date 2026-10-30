El IPC se mantiene en el 4,9% en octubre pese a la caída del precio de la gasolina

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado el dato adelantado del índice de precios de consumo (IPC) de octubre que refleja que la inflación se ha mantenido en el 4,9% este mes. Esta cifra continúa siendo la tasa más alta desde febrero de 2023, con un 6%, debido a la contención de los precios de los combustibles y al incremento de los de la alimentación, aunque en menor medidas.

Durante el mes de octubre, los grupos especiales fueron los que más aumentaron sus precios, es decir, los carburantes y combustibles (27,7%), seguido de los productos energéticos (21,7%) y los alimentos sin elaboración (15,2%). La inflación se ha mantenido debido a la influencia a la baja de los combustibles y lubricantes para vehículos personales.

El tercer paquete de protección a familias y empresas aprobado por el Consejo de Ministros, amplió el descuento al diésel a 20 céntimos el litro, el de la gasolina a 5 céntimos el litro. Sin embargo, esta rebaja fiscal pasará a partir del 1 de noviembre a 20 céntimos el litro.

9 meses de tasas positivas

Además de los combustibles, la inflación se contuvo, aunque en menor medida, por el menor incremento de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas y del vestido, respecto el mismo mes del año anterior. Al alza tiraron los paquetes turísticos, cuyos precios bajaron menos que en octubre del año pasado, así como el gas, que incrementa sus precios más que hace un año y los combustibles líquidos, que suben frente a la bajada en el mismo mes del año anterior

En cuanto a la inflación subyacente, se mantiene en el 3,1%, la más elevada desde marzo de 2024. Los precios de consumo subieron un 0,6%, encadenando nueve meses con tasas positivas desde enero de 2026, fecha en la que los precios bajaron un 0,4%, según el INE. Mientras que la variación mensual estimada fue del 0,5 %

Todos los detalles de evolución por componentes y la cifra definitiva de la inflación de octubre se publicarán el próximo 13 de noviembre.