UTECA reclama una regulación equitativa para la televisión frente a las plataformas digitales

UTECA, la Unión de Televisiones Privadas en Abierto, está de celebración al inaugurar su jornada anual. Esa jornada anual se iba a celebrar el miércoles, 28 de octubre, pero tras el accidente de trenes en Urda, se suspendió por "sensibilidad" y "cercanía" con la ciudadanía.

Ángel García Castillejo, vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ha inaugurado este evento que está dedicado a la 'Atención, confianza e influencia relevantes en la era de la desinformación y la IA'.

Durante su intervención, ha resaltado que "cuánto más fragmentado, complejo y ruidoso es el ecosistema informativo, más valor adquieren los medios capaces de generar confianza, ofrecer información contrastada y proporcionar espacios comunes de conversación pública".

Antes de la suspensión, el vicepresidente de la CNMC ha alabado el papel de las televisiones que "siguen desempeñando una función extraordinariamente relevante. No solo porque continúan siendo uno de los principales instrumentos de acceso a la información y al entretenimiento para millones de personas, también porque contribuyen a generar ese espacio compartido sin el cual resulta muy difícil sostener una conversación democrática mínimamente cohesionada".

A su juicio, "mientras proliferan los contenidos sintéticos, la manipulación audiovisual y las campañas de desinformación, aumenta el valor de las marcas informativas reconocibles, de los procesos editoriales profesionales y de los mecanismos de verificación que los medios tradicionales llevan décadas desarrollando".

En este contexto, ha recalcado que las "televisiones tienen una responsabilidad particularmente importante", dada "la función extraordinariamente relevante" que desempeñan.

Ante la magnitud del desafío que representa la desinformación, García Castillejo ha señalado a "la alfabetización mediática e informacional" como otro instrumento fundamental, con el que "la CNMC está profundamente comprometida".

Durante su intervención, el vicepresidente de la CNMC se ha referido a dos de los principales retos que afronta el sector audiovisual: la medición de audiencias y la prominencia. Sobre la medición de audiencias, ha señalado que "nos encontramos ante una oportunidad extraordinaria para mejorar los sistemas de medición, pero preservando algo esencial: la confianza en los datos".

Como prueba del carácter estratégico de la cuestión, ha recordado que "Europa ha comprendido que la calidad de la medición influye directamente en la competencia, en la inversión publicitaria y, en última instancia, en la sostenibilidad del sistema audiovisual".

Eduardo Olano: "La ocultación de las televisiones gratuitas en los nuevos televisores pone en riesgo el pluralismo"

Por su parte, el presidente de UTECA, Eduardo Olano, ha coincidido en sus palabras de bienvenida con el vicepresidente de la CNMC al incidir en la importancia estratégica de las condiciones de la medición crossmedia y la prominencia.

En cuanto a la medición, ha señalado que "las televisiones no reclamamos una medición que nos favorezca, pedimos simplemente que no se premie la opacidad".

Asimismo, ha trasladado el deseo de las televisiones asociadas en UTECA de que "la CNMC lidere la adopción de unas normas que nos permitan alcanzar un acuerdo".

También ha expresado la preocupación de las televisiones gratuitas por el ocultamiento de sus contenidos en los televisores conectados a Internet, dado que "si no te encuentran, no existen". La falta de prominencia de esa oferta en las pantallas de inicio de esos dispositivos, "pone en riesgo el pluralismo, la cohesión social y el acceso universal a información".