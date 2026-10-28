El SUP denuncia el "trato denigrante" a los agentes encerrados: "No se permitió que les subiésemos algo de cenar, no se les dio agua"

Momento insólito el vivido esta madrugada en la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Agentes de policía desalojando a compañeros tanto de la policía como de la guardia civil. Un grupo de 16 agentes se encerraron en la sede de dicho edificio en la tarde del martes. Su encierro fue un "ultimátum" a la cartera que dirige Fernando Grande-Marlaska para forzarle a seguir con las negociaciones para conseguir un reclamo histórico: el reconocimiento de su profesión como profesión de riesgo y una jubilación digna.

Pasada la una de la madrugada se llevó a cabo, de forma pacífica el desalojo. Noticias de la Mañana ha entrevistado a Ana Alarcón, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP) que reconoce que "en parte" esperaban esta medida. "Sabíamos que no nos iban a dejar permanecer allí mucho tiempo" y reprocha Alarcón el "doble rasero de este Gobierno" que "para unas cosas se dan tanta prisa y para otras tenemos que esperar meses para una solución efectiva".

En el encierro participaron representantes de los principales sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil. Los sindicatos policiales reclaman el reconocimiento de profesión de riesgo y una jubilación digna. Sindicatos e Interior llevaban semanas debatiendo, pero según informó JUPOL, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, les comunicó que "no se podía seguir avanzando con la negociación de la mesa de trabajo", puesto que "se habían convocado elecciones".

"Los compañeros ayer pensaban que iban por fin a alcanzar ese acuerdo, pensaban que incluso iban a firmar ese acuerdo y se vieron con esa cerrada de puertas en las narices, con esa paralización y no les quedó más remedio que mantenerse encerrados como medida de presión hasta que por parte de Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior les diese una solución para acabar ya con esta injusticia".

Alarcón recuerda que esta es "una reivindicación histórica. Llevamos pidiendo prácticamente 40 años esa jubilación digna y que sea reconocida nuestra profesión como profesión de riesgo. No estamos pidiendo privilegios. Creo que es algo de justicia".

Los encerrados este martes salieron del edificio entre gritos de: "Marlaska, dimisión" y precisamente el ministro del Interior lleva días desaparecido. Al preguntarle a Ana Alarcón si ellos saben algo de él la respuesta es clara: "No sabemos nada. Está completamente desaparecido, de hecho en ninguna de las reuniones con la Secretaría de Estado el ministro ha aparecido para negociar esa jubilación digna".

Alarcón pone el foco en que los agentes se encuentran "totalmente desamparados" y reprochan el "trato denigrante" que "sufrieron" los encerrados. "No se les permitió que les subiésemos algo de cenar, no se les dio agua" e insiste Alarcón: "Estamos muy descontentos con esa situación. Nos pusieron como excusa el proceso electoral y creemos que es una excusa porque cuando alguien tiene voluntad" se acaban consiguiendo los objetivos.

El SUP avisa de que seguirán con la negociación "a la espera de esas elecciones porque nosotros vamos a seguir insistiendo en que necesitamos ser reconocidos como profesión de riesgo" y lamenta que "por parte del Gobierno se han cerrado en banda a esa mesa de negociación".

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