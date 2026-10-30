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La huelga de maquinistas y el miedo reducen el número de pasajeros en la alta velocidad

En una de las puertas principales de acceso a la estación de Atocha una gran corona de flores y decenas de velas, recordoban a las víctimas del siniestro.

ista de la Estación de Atocha de Madrid momentos antes de guardarse un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo)

La huelga de maquinistas y el miedo reducen el número de pasajeros en la alta velocidad | EFE

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Ángel Pinto
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La estación de Atocha, en Madrid, anoche estaba casi desierta. La huelga de maquinistas y el trágico accidente, ha provocado una disminución importante en el número de pasajeros. La preocupación y el miedo estaban presentes.

Por el miedo a otra tragedia ferroviaria, por la huelga de maquinistas, y por la suspensión temporal de líneas completas. La estación de Atocha estaba anoche casi desierta. La preocupación está en los pasajeros. Casi todos coinciden la Alta velocidad en España era una marca ejemplar y prestigiosa a nivel mundial. Ahora no lo es tanto.

Ahora el viajero busca o piensa en otras formas de desplazarse. La parada parada de taxis, complemente vacía. Entre enero y agosto la alta velocidad perdió más de 3 millones y medio de viajeros.

El número de pasajeros en la alta velocidad (AVE, Avlo, Ouigo e Iryo) ha caído durante 2026 y rompe la tendencia positiva de récord histórico que alcanzó en 2025 con 44,5 millones de viajeros. Esta caída de pasajeros se refleja entre los meses de Enero y Agosto, donde se perdieron más de 3,6 millones de usuarios en comparación con el mismo periodo del 2025 un descenso del 14,1% .

Líneas perjudicadas

Las líneas más perjudicadas son:

  • Madrid – Málaga / Granada: caída del 61%.
  • Madrid – Sevilla: caída del 27%.
  • Madrid – Barcelona: caída del 17%.
  • Madrid – Valencia: caída del 8%.
  • Madrid – Alicante: caída del 6%.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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