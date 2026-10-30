CaixaBank obtiene 4.962 millones de beneficio hasta septiembre de 2026, un 12,9% más que en el ejercicio anterior

CaixaBank cierra los nueve primeros meses de 2026 con un beneficio neto de 4.962 millones de euros, lo que representa un incremento del 12,9% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando obtuvo 4.397 millones. El resultado está respaldado por el aumento de la actividad comercial, la financiación a empresas y familias y la captación de clientes.

La entidad cuenta con 21,1 millones de clientes en España y Portugal, después de incorporar cerca de 480.000 en los últimos doce meses. Su red supera las 4.500 oficinas y dispone de más de 683.000 millones de euros en activos.

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha valorado los resultados: "El balance de estos meses es muy positivo: crecemos de forma sólida y equilibrada, ganando clientes y aumentando nuestra actividad. Y lo hacemos gracias a nuestra posición de fortaleza que nos permite seguir acompañando a familias y empresas y generando valor para nuestros clientes, accionistas y para el conjunto de la sociedad".

Aumenta el crédito a empresas y familias

Uno de los principales motores del crecimiento ha sido la financiación. La cartera de crédito sano alcanza los 397.469 millones de euros, un 8% más que en septiembre de 2025.

Los préstamos a empresas aumentan en 19.404 millones de euros, mientras que la financiación destinada a la compra de vivienda crece en 9.551 millones. Por su parte, el crédito al consumo se incrementa en 2.195 millones. Los recursos de clientes también avanzan un 5,6%, hasta alcanzar los 760.353 millones de euros.

En cuanto a los ingresos, el margen de intereses asciende a 8.186 millones, un 2,9% más, mientras que los ingresos por servicios aumentan un 7,7%, hasta 4.182 millones.

CaixaBank pagará un dividendo el 6 de noviembre

El Consejo de Administración ha aprobado un dividendo a cuenta de 1.281 millones de euros, equivalente a 18,44 céntimos brutos por acción, que se abonará el próximo 6 de noviembre.

La entidad también registra una reducción de la morosidad, cuya tasa se sitúa en el 1,76%. Por otro lado, imagin alcanza los 4,3 millones de clientes, un 9% más que hace un año, y eleva su volumen de negocio hasta aproximadamente 24.300 millones de euros.