Los trabajadores de Fagor se encierran en la nave de Basauri reclamando soluciones a la Corporación Mondragon

Los trabajadores de Fagor Edesa de Basauri han pasado su primera noche de encierro indefinido en el exterior de la planta vizcaína y han reclamado soluciones para la plantilla y que Mondragón reconsidere su postura de no financiar más a Fagor Electrodomésticos, según han informado fuentes de la plantilla.



El encierro se iba a iniciar este martes a la mañana, pero finalmente decidieron adelantarlo y dio comienzo este lunes a la tarde con la colocación de tres casetas, junto al almacén de la planta de Edesa.



Su intención es mantener, de manera indefinida, esta iniciativa y, para ello, los trabajadores de la planta de Basauri, que tiene una plantilla que supera los 200 trabajadores, se turnarán en grupos de diez personas.



Fuentes de los trabajadores han indicado que, con esta acción de protesta, quieren reclamar que no se "cierre" Fagor Electrodomésticos y que se busque la "viabilidad" del grupo.



En este sentido, han reclamado a la Corporación Mondragon que reconsidere su postura de no aportar más recursos a Fagor Electrodomésticos, ya que considera que su proyecto no es viable. "No entendemos su postura. Está todo el mundo dispuestos a ayudarnos, menos ellos", ha añadido.



Los empleados de Edesa han indicado que hay que tener en cuenta que no solo "van a caer" los trabajadores de Fagor Electrodomésticos, sino muchos empleos de la industria auxiliar, por lo que el impacto "va a ser enorme".



Asimismo, han pedido que no se les "discrimine" por el hecho de que los socios de Edesa coticen a la Seguridad Social y no a Lagun Aro como es el caso de otros cooperativistas.



Por otra parte, los trabajadores, que han subrayado las muestras de solidaridad que están recibiendo, han señalado que empleados de Edesa se trasladarán este miércoles a Vitoria para participar en la concentración que se va a desarrollar en Lakua, el mismo día en el que está prevista una reunión entre las instituciones vascas, la Corporación Mondragon y Fagor Electrodomésticos.