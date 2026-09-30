Elvira, desahuciada y enferma, sobrevive en un trastero de dos metros por dos

"Mamá, ¿para Navidad tendremos casa? ¿Para poder poner el árbol?". Esa es la pregunta que Alicia, de nueve años, le hace a su madre. Elvira, tiene 42 años y lleva meses intentando encontrar una vivienda en Málaga. Su hija vive ahora con un familiar y, según explica a Antena 3 Noticias, es consciente de la situación por la que está pasando la familia.

Elvira llevaba once años viviendo de alquiler en un piso de Málaga. Tenía un contrato de renta antigua y pagaba 384 euros al mes. El bloque fue vendido con todos los inquilinos dentro y, según relata, a ninguno se le ofreció una alternativa para continuar viviendo allí. El 12 de junio fueron desahuciados.

Dos días antes, el 5 de junio, Elvira había perdido también su trabajo tras una baja de larga duración. Padece una tromboembolia pulmonar con infartos pulmonares y necesita medicación de por vida. Su marido trabaja en una empresa de reciclaje y cobra 1.200 euros al mes.

Tras el desahucio, pasaron varias noches en la calle. Después consiguieron un trastero de apenas dos metros por dos donde ahora viven Elvira y su marido y duermen en sillas de playa. Una solución desesperada que, aun así, prefirieron a seguir pasando las noches al raso. "Es que ahora vienen días de lluvia", explica Elvira para justificar la decisión.

Busca casa para reunirse con su hija

En estos momentos también participan en la acampada instalada en la plaza de la Constitución de Málaga. "Por lo menos dormimos acompañados", cuenta Elvira.

El Ayuntamiento les concedió una ayuda de emergencia, pero, según cuenta, solo duró unos días. Después les comunicaron que no había ninguna alternativa habitacional. La familia continúa buscando un alquiler, pero los precios están fuera de sus posibilidades. "Nos piden 800 euros por un alquiler y no lo podemos pagar", señala.

Elvira asegura que también encuentran más dificultades por tener una menor a su cargo, ya que algunos propietarios temen que no puedan afrontar el alquiler o que sea más complicado recuperar la vivienda en caso de impago.

Ella insiste en que siempre pagó puntualmente el alquiler. Conserva los recibos y asegura que continuaron abonándolo incluso cuando ya sabían que tendrían que abandonar el piso.

Ahora su principal preocupación es volver a tener una casa donde pueda vivir con Alicia. "En esta situación se te pasan muchas cosas por la cabeza, pero sigo adelante por ella, por mi hija", explica. Mientras tanto, continúa buscando una vivienda que pueda pagar y esperando poder responder algún día a la pregunta que su hija le hace pensando en la Navidad.