Estas son las últimas oposiciones publicadas en el BOE: más de 8.000 nuevas plazas

El Boletín Semanal de Empleo Público, a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) anunció un total de 480 convocatorias de empleo público en las que se ofertan 8.057 plazas para los diferentes grupos de funcionarios.

Las convocatorias publicadas en la web de la Administración del Gobierno solo piden estar en posesión del título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato o equivalente (Formación Profesional de Grado Medio o Superior) dado que 270 de las 501 convocatorias registradas son para los subgrupos C1, C2 y equivalentes laborales.

Además, aquellos que cuenten con un grado universitario, tendrán acceso a un total de 109 plazas para el subgrupo A1 y 241 plazas para el subgrupo A2 a las que se añaden 17 bolsas de empleo público para las diferentes administraciones locales y autonómicas.

Plazas para Policía Nacional

El primer bloque destacado de oferta de están orientadas a cubrir las vacantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con más de 2.000 plazas para la Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía .

Si eres mayor de 18 años, tienes el graduado en ESO o Bachillerato, tienes carné de conducir, careces de antecedentes penales y no padeces ninguna de las exclusiones médicas puedes presentarte a una de las oposiciones más demandadas para hacer carrera en la policía.

Plazas para el Cuerpo de Auxiliares de Administración General

Con el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente también podrás presentarte a la selección para opositar a un puesto en el Cuerpo de Auxiliares, de Administración General (Grupo C, Subgrupo C2).

El Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (AGE) ofrece 1.700 plazas de acceso libre, mientras que la Comunidad de Madrid cuenta con una convocatoria específica de 645 plazas para su propio cuerpo de auxiliares.

Otras oposiciones convocadas

Para las oposiciones del grupo A1 y A2, en las que es necesario contar con un grado, diplomatura o licenciatura, se han convocado las siguientes plazas:

Plazas de Inspector de Servicios Sociales solicitadas por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de varias comunidades autónomas.

solicitadas por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de varias comunidades autónomas. Plazas de Técnico de Administración General .

. Plazas para Técnico de Administración General en varios ayuntamientos.

en varios ayuntamientos. Plazas para Letrados.

Además, la Consejería de la Presidencia de Castilla y León ha convocado 30 plazas conjuntas (21 + 9) para Facultativo Superior y la Universidad Carlos III de Madrid ha convocado 12 plazas para el Cuerpo de Gestión.

Por otro lado, para el grupo C1 y equivalentes de funcionarios y laborales, donde es necesario contar con el título de Bachillerato o Formación Profesional de Grado Superior, se han convocado plazas de

Técnico/a Superior de Laboratorio

Técnico Superior de Imagen para el Diagnóstico

Personal Administrativo

Técnicos Auxiliares de Archivos y Bibliotecas

Y para aquellos que solo cuenten con la ESO, el Graduado Escolar o equivalentes (Grupos C2, E y asimilados), en el BOE se recogen ofertas de plazas para: