Comprar ropa online y acertar con la talla, una "misión imposible"

Comprar ropa por internet y acertar con la talla a la primera puede convertirse en una cuestión de suerte. Un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) revela que una misma talla puede presentar diferencias de hasta un 26% en las medidas reales dependiendo de la prenda y la tienda.

El análisis, realizado junto al Instituto de Biomecánica de Valencia, ha examinado 13 conocidas tiendas y plataformas de venta de ropa, además de medir 66 prendas básicas de hombre y mujer. El objetivo era comprobar si las tallas que aparecen en las etiquetas se corresponden realmente con medidas similares.

Los resultados muestran importantes diferencias. En los vaqueros de mujer analizados, por ejemplo, se encontraron hasta 11,4 centímetros de diferencia en la anchura de cadera entre dos prendas de la misma talla 42. En las camisetas de mujer, la variación en la medida del pecho llegó a los 12 centímetros.

Reducir las devoluciones online

El problema también afecta a la ropa masculina. En las camisas estudiadas, la diferencia entre la prenda con menor y mayor medida de pecho alcanzó los 14 centímetros. Los vaqueros de hombre fueron algo más homogéneos, aunque también presentaron diferencias.

La OCU señala además que las tiendas ofrecen información muy desigual para ayudar a los clientes a elegir talla. Algunas incorporan recomendadores, medidas corporales, dimensiones de la propia prenda u opiniones de otros compradores, mientras que otras proporcionan muchos menos datos.

El estudio también analiza la disponibilidad de tallas grandes y detecta importantes diferencias entre marcas.

Ante esta situación, la organización reclama un sistema común de información, con medidas claras y comparables y equivalencias entre los distintos sistemas de tallaje. El objetivo es reducir las devoluciones y facilitar que el consumidor pueda elegir correctamente antes de realizar una compra online.