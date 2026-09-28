Los problemas de la vivienda en España: falta suelo, trabajadores y oferta

El desahucio de Maricamen ha generado un intenso debate reavivando la crisis de la vivienda. Este problema afecta a todos los sectores de la sociedad española, especialmente a los jóvenes.

Ahora, el Consejo de Ministros apura la negociación de un decreto de vivienda que prevé a aprobar este martes. El paquete incluye protección ante desahucios, prohibición de la compra especulativa de los fondos buitre, estabilización de los contratos de alquiler, regular el alquiler de temporada y aumentar el IVA a los pisos turísticos.

Sin embargo, no son suficientes para solucionar el problema que lleva años presente en nuestro país. Tiene algunos problemas de fondo como la falta de oferta. Según el Banco de España faltan 750.000 viviendas, y la pregunta que se plantea es: ¿por qué no construyen más?

Uno de los principales obstáculos es que no hay suelo. La presidenta de ASPRIMA, Carolina Roca, explica que los trámites para construir un suelo edificable tardan más de una década: "Los trámites administrativos necesarios para pasar de un suelo rústico a uno listo para edificar y levantar vivienda, son unos trámites muy tediosos que nos lleva más de 15 años".

La mano de obra

Otro problema de esta crisis se centra en las personas que construyen las viviendas. El sector lleva años quejándose la falta de mano de obra. El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pablo Fernández Alén, denuncia que necesitan "más de 700.000 trabajadores para acometer las viviendas que se necesitan".

No obstante, la vivienda pública es otra vía para aumentar la oferta, pero tampoco hay suficientes. En España, el parque público de vivienda "está entre el 2,5% y un 3% del total de viviendas mientras que en Europa está por encima del 9%", compara el economista Julián Salcedo.

Falta de alquiler

El Ministerio del Interior ha registrado en torno a 15.000 y 16.000 denuncias anuales por okupación ilegal. Estos datos llevan a muchos propietarios a tener inseguridad jurídica y no alquilar viviendas para una estancia residencial, optan por el temporal o turístico.

El portavoz de afectados Inquiokupación de Madrid asegura que la falta de alquiler "viene derivada de la aprobación de unas leyes y unos decretos que favorecen la ocupación y la inquiokupación", añadiendo que "miles de viviendas se están retrayendo del mercado del alquiler".

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