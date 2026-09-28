El SEPE cambia las reglas para pedir el paro o subsidio por desempleo de forma telemática

A menudo realizar trámites con el SEPE puede resultar un poco lioso, especialmente cuando llega el momento de identificarse o firmar una gestión de forma electrónica, pero a partir de ahora será un poco más sencillo. El Servicio Público de Empleo Estatal amplía las opciones disponibles para que puedas identificarte y firmar documentos de forma electrónica, facilitando el acceso a sus servicios y evitando desplazamientos innecesarios.

Esta ampliación incorpora nuevos métodos de identificación y firma que permiten completar diferentes gestiones online de manera más cómoda y segura. ¿Quieres saber cuáles son las opciones disponibles y qué necesitas para utilizarlas? ¡Te lo contamos!

¿Qué cambia al pedir el paro de forma telemática?

Desde el verano de 2026, el SEPE ha ampliado las opciones para identificarte cuando hagas un trámite por internet o por teléfono, además de los habituales (certificado digital, DNI electrónico y sistema Cl@ve).

Estos son los nuevos métodos:

Código de un solo uso (SMS o email) : te enviarán una clave rápida al móvil o al correo electrónico que hayas registrado previamente.

: te enviarán una clave rápida al móvil o al correo electrónico que hayas registrado previamente. Datos de contraste: te preguntarán información personal o de tus solicitudes que solo tú conozcas (por ejemplo, el número de una carta que te ha llegado, preguntas de seguridad, etc.).

La norma se aplica a todo lo relacionado con las prestaciones y subsidios por desempleo.

Asimismo, el SEPE deja la puerta para que en el futuro puedas usar tecnologías como el reconocimiento facial o de voz. Aunque esto todavía no se ha implantado.

Nuevos métodos para confirmar las solicitudes

Además de las opciones para identificarte, el SEPE también valida nuevos métodos para confirmar las solicitudes sin que tengas que acudir a la oficina:

Por Internet (formularios web) : al rellenar tu solicitud, podrás firmar fácilmente aceptando los términos e introduciendo un código temporal que te llegará por SMS al móvil o al correo.

: al rellenar tu solicitud, podrás firmar fácilmente aceptando los términos e introduciendo un código temporal que te llegará por SMS al móvil o al correo. Por teléfono: si haces el trámite llamando al SEPE, podrás confirmar tu firma diciéndole al agente el código temporal que te acabe de llegar al móvil o confirmando tu consentimiento a través de la aplicación móvil oficial del SEPE o de su página web mientras estás en la llamada.

Todo el proceso queda grabado y registrado en tu expediente, de esta manera se garantiza que nadie pueda suplantar tu identidad y que el trámite tenga la misma validez legal que si lo hubieras firmado en la oficina.