Antena 3 Noticias
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Paro

El SEPE cambia las reglas para pedir el paro o subsidio por desempleo de forma telemática

Más opciones para identificarte y más métodos para firmar los trámites del SEPE.

Registro SEPE sede electrónica

Registro SEPE sede electrónica Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

A menudo realizar trámites con el SEPE puede resultar un poco lioso, especialmente cuando llega el momento de identificarse o firmar una gestión de forma electrónica, pero a partir de ahora será un poco más sencillo. El Servicio Público de Empleo Estatal amplía las opciones disponibles para que puedas identificarte y firmar documentos de forma electrónica, facilitando el acceso a sus servicios y evitando desplazamientos innecesarios.

Esta ampliación incorpora nuevos métodos de identificación y firma que permiten completar diferentes gestiones online de manera más cómoda y segura. ¿Quieres saber cuáles son las opciones disponibles y qué necesitas para utilizarlas? ¡Te lo contamos!

¿Qué cambia al pedir el paro de forma telemática?

Desde el verano de 2026, el SEPE ha ampliado las opciones para identificarte cuando hagas un trámite por internet o por teléfono, además de los habituales (certificado digital, DNI electrónico y sistema Cl@ve).

Estos son los nuevos métodos:

  • Código de un solo uso (SMS o email): te enviarán una clave rápida al móvil o al correo electrónico que hayas registrado previamente.
  • Datos de contraste: te preguntarán información personal o de tus solicitudes que solo tú conozcas (por ejemplo, el número de una carta que te ha llegado, preguntas de seguridad, etc.).

La norma se aplica a todo lo relacionado con las prestaciones y subsidios por desempleo.

Asimismo, el SEPE deja la puerta para que en el futuro puedas usar tecnologías como el reconocimiento facial o de voz. Aunque esto todavía no se ha implantado.

Nuevos métodos para confirmar las solicitudes

Además de las opciones para identificarte, el SEPE también valida nuevos métodos para confirmar las solicitudes sin que tengas que acudir a la oficina:

  • Por Internet (formularios web): al rellenar tu solicitud, podrás firmar fácilmente aceptando los términos e introduciendo un código temporal que te llegará por SMS al móvil o al correo.
  • Por teléfono: si haces el trámite llamando al SEPE, podrás confirmar tu firma diciéndole al agente el código temporal que te acabe de llegar al móvil o confirmando tu consentimiento a través de la aplicación móvil oficial del SEPE o de su página web mientras estás en la llamada.

Todo el proceso queda grabado y registrado en tu expediente, de esta manera se garantiza que nadie pueda suplantar tu identidad y que el trámite tenga la misma validez legal que si lo hubieras firmado en la oficina.

Tres años de la Ley de Vivienda: menos oferta, precios disparados y el alquiler convertido en "misión imposible"

Carteles de alquiler de viviendas

Publicidad

Economía

Gasolinera

Italia pone freno al precio de los carburantes ante el alza del combustible en toda Europa

Registro SEPE sede electrónica

El SEPE cambia las reglas para pedir el paro o subsidio por desempleo de forma telemática

Carteles de alquiler de viviendas

Tres años de la Ley de Vivienda: menos oferta, precios disparados y el alquiler convertido en "misión imposible"

Parking de un hospital
Ingresos hospitalarios

El negocio de aparcar en el hospital: “Es abusivo para pacientes y familiares”

Una factura de gas
GAS

Claves para hacer frente a la subida de la factura del gas: apunta estos consejos porque podría incrementarse un 54% a partir de octubre

Fina desde su balcón
Crisis de la vivienda

Las 'otras Maricarmen' amenazadas en España por un posible desahucio

El caso de Maricarmen ha puesto rostro a un problema que va mucho más allá de un desahucio. En otras ciudades encontramos historias muy parecidas: personas mayores que llevan décadas en sus casas y familias que, aun pudiendo pagar más, se enfrentan a alquileres que ya no pueden asumir.

Delegación del Gobierno se desmarca del dispositivo del desahucio de Maricarmen, que se rige por "mandato judicial"
Expropiación

¿Puede el Gobierno expropiar la vivienda de Maricarmen? Esto es lo que dice la ley de expropiación

Los expertos explican cómo se aplica la ley en el caso de Maricarmen.

Tren de Cercanías Renfe

Un grupo criminal utiliza inteligencia artificial para hackear Adif y Renfe y robar 500 GB de datos

Manifestantes portan pancarta con lema 'Stop desahucios' durante una manifestación en defensa del derecho al acceso a la vivienda, a 24 de mayo de 2026,

Casi 45 desahucios al día en España, la mayoría por impago del alquiler: estos son los datos por comunidad autónoma

Maricarmen, deshauciada

El caso de Maricarmen pone el foco sobre los desahucios: ¿qué protección tenía con un contrato de renta antigua?

Publicidad