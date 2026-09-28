Adiós a la FP online 100%: hasta un 39% de clases presenciales y un máximo de 80 alumnos por profesor

Estudiar una FP online completamente desde casa podría tener los días contados en los centros privados. El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes prepara un nuevo real decreto con el que quiere elevar los requisitos de calidad y obligar a que todos los ciclos impartidos de forma virtual incluyan una parte presencial.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha presentado este lunes el proyecto de Real Decreto de garantía de calidad de los centros privados del Sistema de Formación Profesional, que establece nuevos requisitos sobre presencialidad, ratios de alumnos, profesorado, instalaciones y prácticas en empresas.

La principal novedad afecta directamente a quienes opten por una FP a distancia: la modalidad virtual deberá incluir entre un 15% y un 39% de formación presencial, en función del tipo de estudios.

El objetivo, según Educación, es garantizar una mayor formación práctica en titulaciones que no pueden desarrollarse únicamente delante de una pantalla, especialmente aquellas vinculadas a sectores como la sanidad, el deporte o profesiones para las que se requiere una habilitación específica. El Ministerio ya había avanzado en abril que estas enseñanzas tendrían una exigencia especial de horas en aulas, talleres, laboratorios o entornos profesionales.

En el caso de la modalidad que ya se considera semipresencial, el porcentaje de formación presencial será todavía mayor: deberá situarse entre el 40% y el 60%.

Máximo de 50 alumnos por profesor en la FP virtual

Otro de los grandes cambios afectará a las ratios. El Gobierno quiere limitar el número de estudiantes que puede tener asignado un profesor en la FP online. La implantación será progresiva para dar tiempo a los centros a adaptarse.

En el curso 2028-2029, el máximo previsto será de 80 alumnos por profesor, mientras que el objetivo es reducir la cifra hasta 50 estudiantes por docente en 2030-2031.

Esta limitación busca evitar situaciones en las que un mismo profesor tenga a su cargo grupos muy numerosos en la enseñanza virtual y garantizar, según el Ministerio, una atención más personalizada.

De forma paralela, el Ejecutivo trabaja en otra regulación para reducir las ratios de la FP presencial hasta los 25 alumnos en los grados Medio y Superior y los 15 en el grado Básico, aunque esos cambios tendrán su propio calendario. Los centros deberán garantizar las prácticas desde el principio

Más requisitos para abrir un centro privado de FP

La reforma también quiere evitar que un centro privado pueda constituirse únicamente para impartir un ciclo concreto sin una estructura formativa más amplia.

Entre las condiciones planteadas figura que los nuevos centros dispongan de una oferta mínima de Formación Profesional, ya sea mediante varias familias profesionales o a través de itinerarios completos dentro de una misma familia.

Además, deberán disponer de un número suficiente de profesores, un equipo directivo proporcionado al tamaño del centro e instalaciones adecuadas a los ciclos que ofrezcan.