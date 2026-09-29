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El Gobierno limita la subida del gas al 15 % y congela el precio de la bombona de butano en 19,55 euros

El Consejo de Ministros aprueba nuevas medidas para frenar el encarecimiento de la energía, con rebajas progresivas en los carburantes, límites al precio del gas y ayudas al transporte y al sector agrario.

Imagen de recurso de bombonas de butano

El Gobierno mantiene el descuento para afrontar la crisis de la guerra de Irán | Istock

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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El Gobierno mantendrá durante octubre el descuento de 20 céntimos por litro en la gasolina y el diésel para aliviar el impacto de la subida de los combustibles. La medida forma parte del tercer decreto del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, que eleva el conjunto de las ayudas por encima de los 12.000 millones de euros.

La rebaja, aplicada mediante una reducción del impuesto especial, irá disminuyendo durante los próximos meses, aunque el Ejecutivo contempla volver a incrementarla si los precios continúan disparándose.

El descuento en la gasolina y el diésel se mantendrá en 20 céntimos por litro durante octubre, pero se reducirá progresivamente en los siguientes meses. En noviembre, la rebaja será de 13 céntimos por litro y, en diciembre, bajará hasta los 6 céntimos. No obstante, el Gobierno contempla una cláusula automática que permitirá recuperar un descuento de hasta 20 céntimos por litro si la inflación de los carburantes supera el 15 %.

El Ejecutivo también prorroga las ayudas al transporte terrestre durante todo 2026, además del apoyo al transporte marítimo y ferroviario. La bonificación de 20 céntimos por litro para el gasóleo agrario y las ayudas compensatorias a los armadores de pesca continuarán hasta el 31 de diciembre.

El gas regulado solo podrá subir un 15 %

El nuevo decreto también pretende contener el encarecimiento de la factura energética de los hogares. El Gobierno limitará la subida de la tarifa regulada del gas natural (TUR) al 15 % en octubre, frente al incremento del 45 % que se produciría sin esta intervención.

Además, el Gobierno mantendrá el precio máximo de la bombona de butano en 19,55 euros hasta el 30 de junio de 2027, con el objetivo de contener el impacto del encarecimiento de la energía en los hogares.

Posible rebaja del IVA de la luz y el gas

El decreto contempla, además, nuevas medidas fiscales condicionadas a la evolución de los precios. Si el IPC de septiembre supera en un 15 % el del mismo mes de 2025, el IVA de la electricidad y el gas bajará del 21 % al 10 %.

En ese mismo supuesto, el impuesto sobre la electricidad se reducirá del 5,1 % al 0,5 %. El objetivo del paquete de medidas es amortiguar el impacto de la crisis energética sobre familias y empresas hasta finales de año.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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