El campo y la pesca, al límite por el precio del combustible: "Si dejamos de producir, vosotros no vais a comer"

Agricultores y pescadores alertan de que el fuerte encarecimiento de los combustibles está poniendo en riesgo la rentabilidad de sus explotaciones y embarcaciones, hasta el punto de que algunos profesionales se plantean dejar de producir ante unos costes que aseguran que ya no pueden asumir.

"Si nosotros dejamos de producir, vosotros no vais a comer", advierte Jordi, uno de los agricultores afectados por una subida de los costes que también golpea con fuerza al sector pesquero.

Isaac lleva nueve meses sin salir a faenar porque, asegura, ya no le resulta rentable echar las redes al mar.

"Yo no puedo estar trabajando y poniéndole dinero encima", lamenta este pescador, que cifra entre 3.500 y 4.000 euros semanales el gasto en gasóleo que puede llegar a asumir una embarcación de estas características.

A la escasez de producto se suma así el incremento del precio del combustible, una combinación que ha llevado a algunos trabajadores del sector a mantener sus barcos amarrados a puerto. "Es una locura", resume Isaac.

La situación tampoco es muy diferente en tierra firme. Agricultores como Chema también hacen cuentas ante un coste del combustible que, según asegura, "se ha multiplicado por cuatro".

Llenar el depósito de un tractor de unos 300 litros ronda ahora los 400 euros, alrededor de 154 euros más que a comienzos de año, un sobrecoste que se añade al resto de gastos necesarios para mantener las explotaciones en funcionamiento.

Ante esta situación, algunos productores reconocen que se plantean reducir su actividad o incluso abandonarla si los costes siguen aumentando.

El Gobierno estudia medidas para proteger a ambos sectores, aunque por el momento se desconoce qué fórmula adoptará y si las ayudas irán más allá de una rebaja del precio del combustible.