Debate digital '¿Lo Hablamos?' sobre la imparable subida de los precios, este miércoles a partir de las 18:00 horas

Este miércoles 30 de septiembre, a partir de las 18:00 horas, Antena 3 Noticias celebra el debate digital '¿Lo Hablamos?' bajo el título ‘Precios sin freno’. Un espacio para analizar por qué sube el coste de la vida, cómo afecta esa escalada al día a día y qué puede ocurrir durante los próximos meses.

En el corto plazo, la subida del combustible es la más hiriente y afecta a los bolsillos de conductores, autónomos, transportistas y agricultores. El campo advierte además de que la subida del diésel multiplica los costes de producción: un tractor puede consumir hasta 40 litros por hora, una factura que termina repercutiendo en toda la cadena alimentaria.

Ante esto, el Gobierno ha decidido alargar el descuento de la gasolina y el diésel en 20 céntimos el litro para el mes de octubre. En noviembre será de 13 céntimos y en diciembre bajará a 6.

La energía será otro de los grandes asuntos de la conversación. El encarecimiento del gas ya está elevando la presión sobre la factura de la luz y amenaza con complicar los gastos domésticos justo antes del invierno, con los meses de mayor consumo por la calefacción.

Además, en el contexto de la crisis en el estrecho de Ormuz, preocupa que se produzca un desabastecimiento de carburantes en Europa. Trump ya ha amenazado con limitar las exportaciones de diésel para controlar los precios. Y en Francia, este problema ya es una realidad en las gasolineras. Según el Ministerio de Economía francés, un 10% de ellas ya se ha quedado en algún momento sin combustible. Desde Bruselas piden a la población controlar el consumo de gas y luz mientras acuerdan qué medidas adoptar para paliar esta situación.

La inflación escala a su tasa más alta en 3 años

También abordaremos el impacto de la inflación en la cesta de la compra: desde los alimentos básicos hasta la carne o el pescado, habitualmente más caros. Esta subida de costes afecta a las familias y reduce su capacidad de ahorro.

Precisamente este martes se ha dado a conocer el dato adelantado del IPC del mes de septiembre, que escala al 4,9%. Es la cifra más alta desde febrero de 2023 y detrás está la crisis de los carburantes. Este dato revela la necesidad de controlar la inflación y podría derivar en que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés, lo que tendría un impacto directo en el coste de las hipotecas.

En directo en nuestras redes sociales

Para analizar las causas, las consecuencias y las posibles soluciones participarán en el debate Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía, y Sara Herrero, vicedecana de Profesorado de EAE Business School Madrid. El encuentro estará moderado por Mónica Prado, jefa del área Digital de Antena 3 Noticias.

Como novedad, este debate digital se retransmitirá en directo no solo en la página web de Antena 3 Noticias, sino también en Instagram y Tiktok. Patricia Escalona, Social Media Manager de Antena 3 Noticias, recogerá las preguntas que los usuarios formulen a través de las redes sociales durante la emisión de '¿Lo Hablamos?' para trasladárselas a los expertos.

Este miércoles 30 de septiembre, a las 18:00 horas, te esperamos en ‘Precios sin freno’, un debate para entender qué hay detrás de la escalada de precios y cuánto puede seguir afectando a la economía de los hogares.