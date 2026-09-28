Italia pone freno al precio de los carburantes ante el alza del combustible en toda Europa

La guerra en Oriente Medio continúa impulsando al alza el coste del combustible en toda Europa mientras Italia busca contener la escalada de los precios con una nueva medida que afecta directamente a los conductores.

La petrolera Eni, controlada por el Estado italiano, anunció el pasado viernes un precio máximo para la gasolina y el gasóleo que vende en sus estaciones de servicio en carretera, con el objetivo de contener el encarecimiento de los carburantes. La iniciativa entra en vigor hoy, 28 de septiembre, y tendrá una duración inicial de 30 días, aunque podría prolongarse hasta finales de año si la evolución del mercado y del suministro lo permite.

Las gasolineras de la marca IP en Italia, propiedad de la petrolera estatal azerí Socar, también se sumarán a la iniciativa de Eni y aplicarán un precio máximo a sus combustibles.

En concreto, el litro de gasolina tendrá un precio máximo de 1,99 euros, mientras que el gasóleo no podrá superar los 2,19 euros, alrededor de 17 céntimos menos que los precios medios actuales en el mercado nacional.

La decisión llega después de meses de fuertes incrementos en el precio de los carburantes. Este domingo, los surtidores de las autovías italianas alcanzaron un nuevo máximo: el litro de gasóleo se situó en una media de 2,45 euros, mientras que el de gasolina alcanzó los 2,25 euros, según los últimos datos del Ministerio de Empresa.

«Ninguna imposición desde arriba, ningún impuesto nuevo a las empresas, solo una contribución voluntaria para ayudar a los ciudadanos italianos», escribió ayer el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, en la red social X.

Europa afronta precios récord

El Gobierno italiano ya había aplicado durante los últimos meses reducciones de los impuestos especiales sobre el diésel para amortiguar el impacto de la subida de los precios sobre los consumidores. La última prórroga general terminó el 17 de septiembre y el Ejecutivo ya había avanzado que las futuras ayudas estarían más dirigidas a los hogares con menores ingresos y a los sectores profesionales más afectados, como el transporte por carretera.

Durante los últimos siete meses, la guerra de Irán ha alterado gravemente la producción y el transporte de petróleo al por mayor en toda la región, provocando un fuerte aumento del precio de los combustibles derivados del petróleo.

En este contexto, la organización automovilística RAC ha anunciado hoy que el precio del diésel en Inglaterra ha alcanzado un máximo histórico de 199,18 peniques por litro. Los precios de la gasolina también continúan al alza: actualmente, un litro cuesta 174,13 peniques.