EEUU, al borde de la quiebra por la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos

En Estados Unidos, demócratas y republicanos no se ponen de acuerdo sobre el límite hasta el que puede endeudarse el estado, algo imprescindible para que el gobierno pueda seguir funcionando. Las reuniones se suceden pero las posturas no se acercan.

La buena noticia es que las consecuencias serían tan serias que pocos ven que no se pueda llegar a un acuerdo. La mala noticia es que no solo ya las agencias de calificación se ponen nerviosas y mandan recados, también hasta el Gobierno chino advierte de las consecuencias de que por una cuestión de principios politicos, a fin de cuentas, la deuda estadounidense no es excesivamente elevada.

Lo que está claro es que el gobierno de Obama no le vendría mal que empezara a abonar algunos de sus pagos, aunque no fueran los de la deuda. Para empezar, subirían los tipos de interés y se ralentizaría el crecimiento, por no hablar de la incertidumbre añadida en los mercados, que es justo lo que nadie quiere en este momento.