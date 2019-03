Durao Barroso presenta su propuesta de Eurobonos para unificar la deuda

Con esos bonos se repartiría el riesgo entre los socios y se dispondría de un mercado de deuda con tanta liquidez como el de Estados Unidos. En la propuesta, Bruselas incluye medidas para endurecer el control de los presupuestos nacionales.

Trata así de convencer a la canciller alemana que se opone a esta fórmula y que ha calificado de "lamentable" la insistencia de la Comisión.

"Si se aplican de manera adecuada, la deuda común podría generar beneficios tremendos: podría llevar a una mayor integración financiera, a la creación de un mercado de deuda más grande y con más liquidez", afirmó el presidente de la Comisión Europea.



Barroso instó a "todas las partes a participar en el debate con una mente abierta y libre de dogmas". "Los bonos no solucionarán nuestros problemas inmediatos y no pueden ser un sustituto para las reformas necesarias en países que actualmente están bajo presión" de los mercados, admitió.



Sostuvo, no obstante, que es importante que la eurozona demuestre a los inversores que "vamos en serio a la hora de forjar una mayor gobernanza, tanto en materia de disciplina como de convergencia y la deuda común es precisamente el ejemplo de ello".



A cambio, la Comisión Europea propuso que los gobiernos de los países de la Unión Europea le entreguen, anualmente y antes de aprobarse, un borrador del presupuesto nacional del año siguiente, de forma que Bruselas pueda opinar sobre el texto y pedir uno nuevo si incumpliera las normas comunitarias.



De este modo, el Ejecutivo europeo podría pedir a los Estados miembros que revisen algunos puntos de estos borradores -o el proyecto entero en casos extremos- si considera que incumplen seriamente los requisitos señalados por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento o por la normativa comunitaria.