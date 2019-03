Duran rechaza unos Presupuestos que "trasladan la austeridad a las CCAA"

El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, ha dicho este martes que la defensa del proyecto de Presupuestos del Gobierno le ha parecido "un mitin político" y no le ha convencido, ya que "traslada la austeridad" a las comunidades y ayuntamientos y no aporta "ilusión, esperanza y confianza".

Tras escuchar en el pleno del Congreso al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, defender su proyecto frente a las enmiendas a la totalidad presentadas, Duran ha opinado que las cuentas públicas para este año "hacen buena la expresión: que ahorren ellos".

Además, el portavoz de CiU se ha mostrado en desacuerdo con la afirmación de Montoro de que el problema económico de las familias está resuelto, y que el principal problema son las administraciones públicas.

"Lo lamento, hay muchas familias en este país que no tienen resuelto el problema de su economía y de sus deudas", ha dicho Duran. No obstante, en favor de Montoro ha opinado que el ministro le había parecido "convencido de sus argumentos", aunque a él -ha añadido- no le haya convencido de los mismos.