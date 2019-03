El drama de los que todavía no han podido volar a su casa

En los aeropuertos, todavía hay decenas de víctimas del caos intentando obtener un pasaje. En El Prat, en Barcelona, una aerolínea exige más dinero a un grupo de colombianos que o pagan o deberán esperar, al menos, una semana para viajar.

Se quedaron en tierra el viernes, son cerca de 300 personas que iban a Bogota. La alternativas que les ofrece su aerolinea son volar dentro de una semana o comprar un nuevo billete. Representan un ejemplo pero hay muchos más afectados por la huelga salvaje que no saben cómo hacer para reclamar sus derechos.

El caso más fácil es el de los usuarios que solo han perdido un billete de avión. Muchas compañias aéreas ya han procedido a la devolución integra del dinero



Si ha perdido un paquete vacacional, la agencia de viajes es la encargada de hacer el reembolso. Además si ha realizado gastos extraordinarios recuerde no tirar las facturas y adjuntarlas a la hoja de reclamaciones

Si usted es de los que no acudió al aeropuerto, no se preocupe. No ha perdido ninguno de los derechos y puede reclamar con posterioridad.



El Gobierno calcula que el número de afectados puede superas los 600 mil. y las pérdidas ascender a más de 400 millones de euros.