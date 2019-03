Una docena de diputados socialistas muestran su apoyo a UGT en el Congreso

Una decena de diputados del PSOE se han levantado de sus escaños durante la sesión plenaria que se celebra en el Congreso con carteles de UGT en favor de la huelga, que han retirado voluntariamente tras unos segundos y después de la intervención del presidente del Congreso, Jesús Posada.

Tras apuntar que muchos de los que protestaban habían sido diputados en otras legislaturas y conocían las normas, Posada les ha recordado que "está prohibido manifestarse con pancartas en el hemiciclo" y les ha rogado que las retiraran. Poco antes de este incidente había abandonado el pleno el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que asiste en el Congreso al debate de los Presupuestos Generales del Estado. Tras la petición de Posada, los parlamentarios han retirado las pancartas -con el eslogan "Nos dejan sin futuro".

Hay culpables, hay soluciones"-, aunque algunos, como Carmen Montón, las han mantenido a la vista y han recibido otra 'reprimenda": "señora Montón, yo creo que no debe usted significarse excesivamente", le ha advertido el presidente de la Cámara. Poco después, ha subido a la tribuna el diputado socialista Juan Moscoso para defender sus enmiendas a los presupuestos en el área de Exteriores y ha comenzado su intervención con una referencia a la huelga que el PSOE "comprende, apoya y anima a secundar" porque, ha dicho, "nunca ha habido más razones que esta vez" para convocar un paro general.



Sus palabras han hecho que el portavoz de Exteriores del PP, José María Beneyto, también haya comenzado su discurso ante el pleno con una referencia a la huelga, pero para reprochar a los socialistas sus "contradicciones", por apoyar el paro en la calle y estar sentados en el hemiciclo. Tras recordarles que los populares, por "responsabilidad", no respaldaron la huelga que se convocó en la anterior legislatura, ha subrayado que "lo que necesita este país no es ninguna huelga, sino que se trabaje y que se salga de la situación en la que nos han situado" los socialistas.