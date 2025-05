Debate digital '¿Lo Hablamos?' sobre la guerra arancelaria de Trump y sus efectos para Europa, en vídeo

Las improvisadas decisiones de Donald Trump en sus relaciones internacionales tienen en vilo al mundo y muy especialmente a la Unión Europea. Bruselas ha pasado de ser un socio preferente a verse afectada por unos aranceles del 25% al acero y al aluminio y de un 10% universal. Y eso, gracias a que el presidente de Estados Unidos decidió congelar las medidas anunciadas el 2 de abril, el llamado 'Día de la Liberación'. Si no, los aranceles a la Unión Europea estarían en el 20%.

Ante esta incertidumbre, la Comisión Europea debate qué rumbo seguir. Cada vez son más las voces dentro de las instituciones que defienden la apertura hacia nuevos mercados, entre los que destacarían Brasil e India, mientras se analiza qué tipo de relación entablar con China.

Para España, esta guerra comercial también tiene consecuencias. En los últimos meses nuestros productores de vino han temido que las exportaciones a Estados Unidos cayeran estrepitosamente y pusieran en riesgo sus cuentas, y no se sabe si la guerra arancelaria podrían perjudicar a más sectores.

Con todos estos interrogantes en el aire, Antena 3 Noticias ha organizado una nueva edición del debate digital '¿Lo Hablamos?' desde Bruselas, sede de los organismos europeos. Mónica Prado, jefa del Área Digital de Antena 3 Noticias, ha moderado la conversación sobre el futuro comercial de la Unión Europea, con la intervención de Fernando Navarrete, eurodiputado del PP, y Jonás Fernández, eurodiputado del PSOE.

La guerra arancelaria no es solo económica. Es la principal conclusión a la que han llegado los eurodiputados Jonás Fernández (PSOE) y Fernando Navarrete Rojas (PP) en este debate digital.

Ante la cuestión de si se ve luz al final de la guerra arancelaria, el Eurodiputado del PP, Fernando Navarrete Rojas, ha explicado que "es pronto para decirlo", ya que "esta historia ha dado muchas vueltas, cuando parece que todo va mal y que va a acabar, hay un giro en la historia, ahora parece que se reconduce, que hay conversaciones, ha signos, por ejemplo, el acuerdo de EE.UU con Reino Unido y que parece que puede llegarse a algo razonable, para minimizar daños. No descartaría que pueda haber otro giro en la historia".

Señala Navarrete que "esto va menos de comercio y economía y mucho más de geopolítica. EE.UU está dispuesta a sacrificar prosperidad propia, pero también ajena que es la parte que nos toca, a cambio de la consecución de lo que ellos entienden sus objetivos de interés de seguridad nacional". "Si me permite la caricatura y simplificación", señala, "cuando dos elefantes se pelean, la que sufre es la hierba". "Los dos elefantes son China y EE.UU y nosotros somos en el tablero geopolítico somos un poco hierba y sin embargo en el terreno económico estamos en primera línea del frente".

En cuanto al impacto económico y las previsiones de crecimiento de la zona euro, el Eurodiputado del PSOE, Jonás Fernández, ha señalado que "ciertamente la situación está marcada por la incertidumbre y con independencia de cómo salgamos de esta situación tan complicada, la incertidumbre ya está teniendo un efecto sobre los niveles de inversión".

"Estoy de acuerdo en que no es un debate exclusivamente económico, es un debate geopolítico... Esta nueva administración de Trump tiene una posición claramente muy distinta a la tradicional de EE.UU respecto al papel de la UE. Las amenazas que escuchamos en Navidad sobre Groenlandia, Canadá... claramente la administración Trump ha puesto a la UE no sé si decir en la diana, pero no en el escenario de los aliados", ha señalado.

En el vídeo superior puedes volver a ver el debate íntegro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com