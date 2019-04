De Guindos avisa de que si se desacelera la economía habrá que realizar recortes

Luis de Guindos, que ha intervenido en el Foro Empresarial Lidera Málaga, organizado por Diario Sur, ha dicho que "la cuestión clave" es mantener el crecimiento económico porque, de lo contrario, no funcionarán una serie de "estabilizadores automáticos" ligados a la evolución de la economía, y habría que "tomar decisiones alternativas".

Si se mantiene la senda expansiva actual, el titular de Economía ha pronosticado que España acabará el año con un crecimiento próximo al 3% y saldrá en 2017 del "brazo correctivo" del procedimiento de déficit excesivo de la UE y para ello, según dice, "lo que hay que hacer en primer lugar es no cometer errores", como "no deshacer" la reforma laboral y "no afectar" a la solvencia del sistema bancario español.

La anécdota de la jornada se ha producido cuando se le ha preguntado sobre la continuidad de Diego Pablo Simeone, conocido como El Cholo, como entrenador del Atlético de Madrid, y el ministro ha opinado que debe seguir en el cargo. "Me llevé un gran disgusto, pero creo que lo que pasó el sábado agranda la leyenda del Atlético de Madrid", ha declarado.