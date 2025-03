Se hace pasar por Enrique Iglesias y estafa 3.000 euros a una mujer de 60 años

Guadalupe ha estado a punto de dejarlo todo por amor. A punto de dejar su casa, su hogar y todo por Enrique Iglesias. Lo que ella no intuía es que, en realidad, era un estafador haciéndose pasar por el cantante. Los estafadores han utilizado el mismo modus operandi de siempre. Ella siguió al cantante en un club de fans a través de redes sociales. Y el estafador, haciéndose pasar por Enrique Iglesias, contactó con ella y la fue engañando para sacarle dinero. Hasta 3.000 euros le ha estafado.

Se intercambiaron cientos de mensajes de amor

Guadalupe pasó meses mensajeándose con el supuesto Enrique Iglesias. "Te amo, me voy a casar contigo", le decía el estafador. A través de esos cariñosos mensajes, incluso le mandó la foto de un anillo de compromiso, ella fue encariñándose y confiando en él. Hasta que decidió dar el paso y hacer las maletas. Cuando su marido llegó a casa se encontró el equipaje en la puerta y al conocer el motivo, tuvo clara la respuesta. "Si es el verdadero Enrique Iglesias, adelante", confiesa Martín Pérez, su pareja, en la entrevista que ha concedido el matrimonio al programa "Primer impacto" de Univisión.

El artista se ha pronunciado en redes sociales

El verdadero Enrique Iglesias no ha tardado en reaccionar. Ha avisado a través de sus redes sociales de que no tiene nada que ver. Recuerda que solo pueden contactar con él a través de sus perfiles oficiales verificados y pide a sus seguidores que no se dejen engañar por estafadores que solo quieren "abusar de la gente buena".

No es la primera vez que una persona cae en la conocida estafa del amor. Algo parecido le ocurrió a Sandy, que pensó que tenía una relación con el mismo Luis Miguel.

