David Taguas: "La política de austeridad es una necesidad, no una opción"

David Taguas, exjefe de la oficina económica de José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmado que "en 2012 hemos batido un récord de crecimiento de la deuda" en referencia al dato de déficit público confirmado por Eurostat, que alcanzó el 7% en 2012 e incluso llegó al 10,6% del PIB si se incluyen las ayudas a la banca.

"Por supuesto hay que contabilizarlas", ha valorado para subrayar que así "todo el mundo es consciente del esfuerzo hecho pero la realidad muestra que el déficit no sólo no ha bajado sino que ha crecido" hasta suponer el porcentaje más alto de toda la UE. "Tenemos 100.000 millones de deuda al año", ha explicado Taguas en el programa Espejo Público, lo que en su opinión lastrará las previsiones de crecimiento.

"Lo que llaman política de austeridad o contención fiscal es una necesidad, no una opción. Si no, seguiríamos haciendo que la deuda crezca e hipotecando el futuro de los más jóvenes", ha asegurado el analista económico. En este contexto, ha dicho que su receta y "lo único que podemos hacer" es "tener equilibrio presupuestario". "El déficit significa impuestos sobre nuestros hijos mañana, gastamos a un nivel que no podemos permitir", ha afirmado.

Taguas ha relativizado los ajustes realizados, explicando que "los gobiernos europeos han ido poniendo medidas que impiden que los gastos se disparen más" pero "en ningún momento se han reducido gastos básicos como en pensiones". No obstante, ha advertido de que son necesarios y, entre otros, ha opinado que "recortaría en gasto corriente" y también "reformaría las prestaciones por desempleo".

"Hemos incumplido siempre nuestro objetivo de déficit porque la política de austeridad no ha sido exitosa porque ha estado mal diseñada", ha afirmado. En su opinión, medidas como el aumento del IVA y otros impuestos, la reducción de la inversión pública o la maraña de disposiciones legales han sido "especialmente nocivas para el crecimiento y la creación de empleo".

En concreto, Taguas ha criticado dos ajustes, uno del actual Gobierno y otro del pasado Ejecutivo socialista: "Jamás habría subido el IRPF", ha afirmado. El otro error, a su juicio, fue recuperar el "obsoleto" impuesto de patrimonio. "Eso que han hecho no es gratuito y perjudica el desempleo presente y futuro", ha advertido.

En referencia al objetivo de déficit de 2013, ha recordado que hoy es el 4,5% y ha calificado como "bastante improbable" que llegue a relajarse hasta el 6%. "Sí creo que Europa va a relajar el objetivo al 5%", ha pronosticado Taguas. "Si estamos ahora en el 7,3%, hay que reducir 20.000 millones de ajuste. En el Consejo de Ministros de este viernes nos enteraremos de dónde saldrá una parte. El resto, en octubre porque se habrán disipado la duda en torno a las elecciones alamanas", ha argumentado.

"Creo que en el año 2013 vamos a caer en torno al 1,5% y no va a haber crecimiento en ningún trimestre hasta los primeros de 2014. Si hay balance positivo entonces, quizá ese año acabe con un crecimiento de 0,5%, aunque eso aún será insuficiente para dejar de destruir empleo", ha analizado.