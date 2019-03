Cristina Fernández: "Los españoles pagarán más caro el biodiésel"

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, garantizó que por respeto a la "soberanía" de España no responderá a represalias españolas por la expropiación del grueso de acciones de la petrolera argentina YPF en manos de Repsol.

"No haremos ningún planteamiento" a la Organización Mundial del Comercio, apuntó Fernández tras indicar que Argentina está en condiciones de absorber con su consumo las 400.000 toneladas anuales de biodiésel que coloca en el mercado español.

Fernández hizo estas afirmaciones después de que el Gobierno español anunciara medidas encaminadas a limitar las importaciones de biodiésel de Argentina en respuesta a la decisión de Fernández de expropiar el 51% de las acciones de la compañía Repsol en la petrolera YPF.

"No diremos que nos están cerrando las exportaciones, no habrá diatribas, no somos así", agregó en un acto público para anunciar la construcción de una represa hidroeléctrica en la provincia de Santa Cruz (sur)."Somos gente muy respetuosa de la soberanía de los países, por eso somos tan celosos cuando tomamos decisiones soberanas", subrayó en referencia al proyecto gubernamental por el que "algunos se han puestos un poco nerviosos", ironizó.

Fernández aseguró que el biodiesel argentino "es mucho más barato" que el que se produce en España, por lo que los españoles tendrán que comprarlo "más caro"."Pido tranquilidad a todos los argentinos. Argentina produce tres millones de toneladas de biodiesel al año y a un precio más barato y está en condiciones de absorber esa producción de 400.000 toneladas que exportamos a España e incluso 700.000 más de nuestro mercado interno", manifestó la mandataria.

Argentina, mayor productor mundial de biodiésel, exporta ese combustible al mercado español por valor de unos 700 millones de euros. Las medidas españolas fueron anunciadas tras la reunión del consejo de ministros, en la que se analizaron posibles pasos ante la expropiación y después de que el Parlamento Europeo aprobará una resolución en la que pide medidas contra Argentina.

La vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo español, Soraya Sáenz de Santamaría, anticipó en una rueda de prensa que se emitirá una orden ministerial que apoyará la producción de biocombustible por plantas instaladas en territorio español o del ámbito de la Unión Europea.Tras conocerse la decisión española, Fernández dijo que su país no realizará planteamientos e insistió en que el proyecto de expropiación, que declara a YPF de utilidad pública, avanza "en defensa de los intereses de los argentinos".