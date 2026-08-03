Antena 3 Noticias
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Turismo

Récord de turistas en el primer semestre de 2026: España recibió 46,6 millones de visitantes extranjeros

Crece el número de turistas y también el gasto. Solo durante el mes de junio generaron un gasto total superior a los 13.579 millones de euros.

Turistas extranjeros en España

Récord de turistas en España en el primer semestre de 2026 | Antena 3 Noticias

Publicidad

Paz Bailón
Paz Bailón
Publicado:

63.800 millones de euros. Este es el gasto total de los turistas internacionales en el primer semestre del 2026 y supone un 7% más que en el mismo periodo del año anterior, según los datos que publica este lunes el Instituto nacional de Estadística. Si nos centramos en el mes de julio, cada turista gastó un promedio de 1.393 euros, lo que representa un incremento del 1,1% respecto al año anterior.

Durante el primer semestre de 2026, los turistas procedentes del Reino Unido fueron los que más dinero gastaron en España, representando el 17% del gasto turístico total. Les siguieron los visitantes de Alemania (11,7%) y Francia (7,4%). En cuanto a los destinos, Canarias, Cataluña y la Comunidad de Madrid concentraron la mayor parte del gasto realizado por los turistas internacionales.

Destinos favoritos de los turistas internacionales

Sin embargo, estas comunidades no coinciden plenamente con los destinos que recibieron un mayor número de visitantes en el sexto mes del año. Cataluña, Islas Baleares y Andalucía fueron los destinos más elegidos por los turistas extranjeros. El archipiélago balear fue el primer destino principal de los turistas en junio, con el 23,3% del total. Le siguieron Cataluña (20,8%) y Andalucía (15,7%).

Respecto al número de turistas internacionales que llegaron a España de enero a junio, la cifra roza los 46,6 millones, con un crecimiento del 4,6 % en relación con el primer semestre de 2025. En cuanto a visitantes, los principales países emisores en el primer semestre fueron Reino Unido, con más de 9,9 millones y un aumento del 4,3%, Alemania, con casi 5,7 millones y una bajada del -1,1% respecto al año anterior, y Francia, con cerca de 5,6 millones y un incremento del 1%.

Con estos datos, España mantiene el ritmo necesario para acercarse a la barrera de los 100 millones de turistas internacionales en 2026, un umbral que el sector considera históricamente simbólico. No obstante, el resultado final dependerá de la evolución de la demanda durante la segunda mitad del año, cuando se concentra la temporada alta.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Balcones a 1.000 euros por persona: el eclipse solar convierte la noche del 12 de agosto en oro para el turismo

Eclipse solar total

Publicidad

Economía

Turistas extranjeros en España

Récord de turistas en el primer semestre de 2026: España recibió 46,6 millones de visitantes extranjeros

Plancha rota.

Alargascencia, una tendencia en auge para frenar el consumo excesivo

Gasolina

El precio de la gasolina se dispara hasta los 1,80 euros el litro ante la operación salida de agosto

Operación salida
OPERACIÓN SALIDA

Llega la mayor operación salida - retorno del verano: se esperan 5,6 millones de desplazamientos por carretera

Atresmedia consolida su liderazgo en el consumo digital y logra la mayor ventaja del año sobre su competidor
Audiencias

Antena 3 Noticias arrasa en julio y suma 79 meses de liderazgo

Eclipse solar total
Eclipse solar

Balcones a 1.000 euros por persona: el eclipse solar convierte la noche del 12 de agosto en oro para el turismo

Quedan casi dos semanas del eclipse y las plataformas de alquileres ya se están llenando de anuncios de balcones para vivir el acontecimiento histórico a precio de oro.

Propuestas de diseño para los futuros billetes en euros
Euro

De Cervantes a Marie Curie: los seis rostros que podrían estar en tu cartera

El euro se prepara para cambiar de cara. Grandes nombres de la cultura europea como Beethoven, Cervantes o Marie Curie aspiran a protagonizar los nuevos billetes, aunque la decisión final estará en manos del BCE tras escuchar la opinión de los ciudadanos.

Huelga en Renfe

Huelga de Renfe en plena operación salida: Servicios mínimos en Cercanías, Media y Larga Distancia para este 31 de julio

A qué edad me puedo jubilar

A qué edad me puedo jubilar con 35 años cotizados en 2026

Personas alojadas en Talavera

¿Qué ocurre con los afectados por los incendios que no pueden acudir a su puesto de trabajo?

Publicidad