Récord de turistas en el primer semestre de 2026: España recibió 46,6 millones de visitantes extranjeros

63.800 millones de euros. Este es el gasto total de los turistas internacionales en el primer semestre del 2026 y supone un 7% más que en el mismo periodo del año anterior, según los datos que publica este lunes el Instituto nacional de Estadística. Si nos centramos en el mes de julio, cada turista gastó un promedio de 1.393 euros, lo que representa un incremento del 1,1% respecto al año anterior.

Durante el primer semestre de 2026, los turistas procedentes del Reino Unido fueron los que más dinero gastaron en España, representando el 17% del gasto turístico total. Les siguieron los visitantes de Alemania (11,7%) y Francia (7,4%). En cuanto a los destinos, Canarias, Cataluña y la Comunidad de Madrid concentraron la mayor parte del gasto realizado por los turistas internacionales.

Destinos favoritos de los turistas internacionales

Sin embargo, estas comunidades no coinciden plenamente con los destinos que recibieron un mayor número de visitantes en el sexto mes del año. Cataluña, Islas Baleares y Andalucía fueron los destinos más elegidos por los turistas extranjeros. El archipiélago balear fue el primer destino principal de los turistas en junio, con el 23,3% del total. Le siguieron Cataluña (20,8%) y Andalucía (15,7%).

Respecto al número de turistas internacionales que llegaron a España de enero a junio, la cifra roza los 46,6 millones, con un crecimiento del 4,6 % en relación con el primer semestre de 2025. En cuanto a visitantes, los principales países emisores en el primer semestre fueron Reino Unido, con más de 9,9 millones y un aumento del 4,3%, Alemania, con casi 5,7 millones y una bajada del -1,1% respecto al año anterior, y Francia, con cerca de 5,6 millones y un incremento del 1%.

Con estos datos, España mantiene el ritmo necesario para acercarse a la barrera de los 100 millones de turistas internacionales en 2026, un umbral que el sector considera históricamente simbólico. No obstante, el resultado final dependerá de la evolución de la demanda durante la segunda mitad del año, cuando se concentra la temporada alta.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.