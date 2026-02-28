Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Dos expertos analizan las consecuencias geopolíticas del ataque a Irán: "Claramente estamos ante una guerra"

Javier Gil y Rosa Menese desvelan cómo va a afectar el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán.

Javier Gil

Marta Alarcón
Publicado:

Este sábado conocíamos la noticia de que Estados Unidos e Israel atacaban Irán, con el objetivo de neutralizar amenazas inminentes contra su territorio y ahora surgen muchas preguntas: ¿Estamos ante un episodio de tensión más en Oriente Medio o un punto de inflexión histórico?, Antena 3 Noticias ha entrevistado a dos expertos que han resuelto esta duda.

Por un lado el profesor de Relaciones Internacionales, Javier Gil ha reconocido que uno de los objetivos de este ataque es "esbaratar" todo el entramado institucional de la República Islámica, y "posibilitar que la gente vuelva a salir" a las calles y tome el poder. "Ese es el mensaje que ha lanzado Trump: «Os vamos a poner al país en bandeja, es una oportunidad histórica». Una oportunidad que no se va a volver a repetir, podéis forzar un cambio de régimen, la población iraní si así lo queréis"; ha reconocido el profesor.

Para la subdirectora del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos, Rosa Menese, nos encontramos "en un punto de inflexión histórico", en el que Estados Unidos e Israel, están intentando "reconfigurar la región".

¿Se va a abrir otra guerra?

A la pregunta de si se va a abrir otra guerra, Javier Gil cree que "claramente estamos ante una guerra" y por su parte, Rosa considera que "lo que tiene Irán es una gran capacidad para desestabilizar la región con una guerra híbrida".

Así va a afectar el ataque

Según ha explicado el profesor de Relaciones Internacionales en una entrevista en Antena 3 Noticias, si los hutíes comienzan a atacar de nuevo a los buques que cruzan hasta el Mar Rojo, ahí sí que "veremos un retraso en las exportaciones" que vienen de Asia a Europa, y un "encarecimiento" de estas exportaciones. Además, veremos "una subida del precio del petróleo".

Para Rosa el ataque de este sábado provocará un "desajuste" de los flujos comerciales, por ejemplo, "en el Estrecho de Ormuz", y creará grandes problemas para "la seguridad energética global".

"Va a traer más caos y más violencia"

Según ha detallado Rosa Menese, esta agresión, esta "guerra", estos ataques, no van a "traer más democracia" a la región, sino que van a traer "más caos y más violencia". Por su parte, el profesor de Relaciones Internacionales cree que el instinto de Donald Trump "es evitar" verse involucrado en "un laberinto como en el de la Guerra de Irak en 2003". "No descartaría que Trump, al igual que hizo después de sus operaciones militares contra los hutíes el año pasado, termine las operaciones cuando considere que ya no sirven a los intereses estratégicos de los Estados Unidos", ha sentenciado el docente.

