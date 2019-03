Comisiones Obreras avisa de que habrá "confrontación" si no hay acuerdo

Nadie se levanta de la mesa pero el acuerdo se hace esperar y no llegar a un punto de encuentro tendría consecuencias. En este sentido, el portavoz de Comisiones Obreras, Fernando Lezcano asegura que si no llega la estrategia, llegará "la confrontación". Comisiones Obreras lanza un ultimatum al gobierno mientras UGT deja la puerta abierta a una negociación más larga.



El próximo 28 de enero es la fecha límite para pactar la reforma de las pensiones. Si no hay acuerdo, el Consejo de Ministros dará luz verde a su anteproyecto. La gran piedra en el camino es el tiempo de cotización para jubilarse con 65 años y cobrar toda la pensión. El Ejecutivo ahora está dispuesto a bajar de los 41 años.



Pero para los sindicatos, que luchan por no pasar de los 35 años cotizados, el gobierno aún debe hacer un esfuerzo si quiere contar con su apoyo. El plazo para el acuerdo se agota, y en 48 horas el decreto sobre las pensiones estará aprobado.