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Un grupo de jóvenes lanza una app que ayuda a encontrar al compañero de piso ideal

El 87% de los jóvenes que se emancipa en España vive en pisos compartidos.

Una app ayuda a encontrar al compañero de piso ideal

Una app ayuda a encontrar al compañero de piso ideal | Antena 3 Noticias

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Carlos Villán
Publicado:

¿Quién limpia el piso? ¿Cuándo se limpia?... o, ¿a quién se puede traer a casa? Son solo algunos de los hábitos que muchas veces traen problemas entre los compañeros del típico piso de estudiantes.

Y no lo decimos nosotros, lo dice la calle. Preguntamos a 10 jóvenes en las inmediaciones del Campus de la Universitat de València de la avenida de Tarongers dos cuestiones: cuál es el principal problema de la convivencia en un piso compartido y cómo seleccionaron a sus compañeros.

9 de los 10 entrevistados contestaron que la limpieza es el principal motivo de enfrentamiento. Y el 100 por ciento de los entrevistados reconoció vivir con amigos o amigos de amigos y aseguraron conocer personas que han pasado entrevistas personales o que encontraron habitación a través de las redes sociales.

Un grupo de estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia ha creado una aplicación que permite cruzar hábitos y estilos de vida para que conectar con el compañero de piso más compatible no sea una lotería. "Cuando te das de alta en la plataforma tienes que desarrollar tu perfil. La aplicación almacena información sobre si te gustan las mascotas, con cuánta frecuencia crees que se debe limpiar la vivienda, horarios de tus rutinas, gustos...", explica Samuel Ruiz, uno de los tres creadores de Do Mate.

Conecta estilos de vida

Do Mate (‘Haz Colegas’) nace de un proyecto de trabajo de varios meses de programación y tras vivir los creadores en primera persona las complicaciones de la búsqueda de compañeros. “Hemos hablado con caseros y con muchos inquilinos y detectamos que era un problema encontrar a la persona adecuada. Nosotros sabemos lo que es eso y lo frustrante que puede ser porque vas a vivir muchas cosas íntimas con esas personas y en un espacio como es tu hogar. Es muy importante dar con las personas adecuadas”, asegura Arnau Bernabeu, creador de Do Mate.

La aplicación comienza a funcionar este mes de junio. Cuantos más usuarios, más posibilidades de encontrar la opción correcta. Do Mate también ofrece herramientas para que la buena convivencia perdure y promete ser muy útil para los arrendadores. “En demasiadas ocasiones los caseros no quieren alquilar sus viviendas porque tienen falta de confianza en las personas que la van a ocupar. Con esta aplicación pueden saber muchas cosas sobre quiénes son los inquilinos. Y ojo, porque los inquilinos también pueden puntuar a los propietarios”, dice Juan Company, otro de los creadores.

Do Mate no es una app para buscar piso, es una plataforma para encontrar al mejor compañero. La experiencia demuestra que el problema es decidir a ciegas.

La app que evita conflictos antes de compartir piso con desconocidos

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