Renta 2025: Qué son las cartas del miedo y cómo evitarlas

Cuando la Agencia Tributaria se pone en contacto contigo de alguna determinada manera, ya sea por carta, correo electrónico, SMS o mediante una notificación en la sede electrónica, muchos contribuyentes empiezan a preocuparse.

Pero, en la mayoría de los casos, no es nada grave solo tienes que revisar tus datos para asegurarte de que todo esté correcto, por ejemplo en la Renta 2025.

¿Sabes qué son las ‘cartas del miedo’ de Hacienda? Evidentemente, este nombre es coloquial y no oficial, y se conocen así porque suelen generar preocupación entre quienes las reciben. A continuación, te aclaramos todo sobre ellas.

¿Qué son las ‘cartas del miedo’ de Hacienda?

Aunque este nombre asuste, no te preocupes porque cuando hacemos referencia a ‘cartas del miedo’ de la Agencia Tributaria, nos referimos a las comunicaciones oficiales que te envía cuando necesita aclarar o corregir algo de tu declaración de impuestos.

Generalmente son requerimientos de información, propuestas de liquidación o incluso avisos de inspección fiscal. En la mayoría de los casos solo buscan verificar datos o corregir errores menores, así que no hay que temer.

¿Qué hacer si has recibido una notificación de Hacienda?

En primer lugar, mantén la calma y lee detenidamente la notificación que te ha llegado.

que te ha llegado. En segundo lugar, asegúrate de que entiendes el mensaje y reúne toda la documentación necesaria que te soliciten.

y reúne toda la documentación necesaria que te soliciten. Solo debes responder o añadir la información en el plazo habilitado porque, si no lo haces, esto puede conllevar consecuencias más graves. Las sanciones pueden variar en función del tipo de irregularidad, desde multas por datos incorrectos hasta recargos por deudas no pagadas.

En plena campaña de la Renta 2025, es habitual que estas ‘cartas del miedo’ informen de errores en tu declaración, omisión de ingresos o deducciones que no te correspondían. Aunque la recepción de una notificación de Hacienda suele generar preocupación, en muchos casos se trata simplemente de avisos preventivos para que revises tu situación fiscal y puedas corregir posibles fallos antes de que se inicie un procedimiento sancionador.

Si tu declaración de la renta no es correcta tienes dos opciones:

Rectificación : se solicita cuando el error cometido te ha perjudicado, por ejemplo, si has pagado de más o no has aplicado alguna deducción a la que tenías derecho.

: se solicita cuando el error cometido te ha perjudicado, por ejemplo, si has pagado de más o no has aplicado alguna deducción a la que tenías derecho. Declaración complementaria: se presenta cuando el error te ha beneficiado, como ocurre si has olvidado incluir ingresos o has declarado menos de lo debido. En esta situación, debes regularizar la declaración anterior presentando una nueva e ingresando la cantidad que falta.

Recuerda que en la declaración de la Renta la responsabilidad final de que todos los datos sean correctos siempre es del contribuyente, a pesar del borrador o de quién haga la declaración.

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