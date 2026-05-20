Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Declaración

Renta 2025: Qué son las cartas del miedo y cómo evitarlas

Recibir una ‘carta del miedo’ de Hacienda no siempre significa un problema grave, pero sí una señal de que debes revisar algo con atención.

Cartas del miedo de Hacienda

Cartas del miedo de HaciendaImagen creada por IA

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Cuando la Agencia Tributaria se pone en contacto contigo de alguna determinada manera, ya sea por carta, correo electrónico, SMS o mediante una notificación en la sede electrónica, muchos contribuyentes empiezan a preocuparse.

Pero, en la mayoría de los casos, no es nada grave solo tienes que revisar tus datos para asegurarte de que todo esté correcto, por ejemplo en la Renta 2025.

¿Sabes qué son las ‘cartas del miedo’ de Hacienda? Evidentemente, este nombre es coloquial y no oficial, y se conocen así porque suelen generar preocupación entre quienes las reciben. A continuación, te aclaramos todo sobre ellas.

¿Qué son las ‘cartas del miedo’ de Hacienda?

Aunque este nombre asuste, no te preocupes porque cuando hacemos referencia a ‘cartas del miedo’ de la Agencia Tributaria, nos referimos a las comunicaciones oficiales que te envía cuando necesita aclarar o corregir algo de tu declaración de impuestos.

Generalmente son requerimientos de información, propuestas de liquidación o incluso avisos de inspección fiscal. En la mayoría de los casos solo buscan verificar datos o corregir errores menores, así que no hay que temer.

¿Qué hacer si has recibido una notificación de Hacienda?

  • En primer lugar, mantén la calma y lee detenidamente la notificación que te ha llegado.
  • En segundo lugar, asegúrate de que entiendes el mensaje y reúne toda la documentación necesaria que te soliciten.
  • Solo debes responder o añadir la información en el plazo habilitado porque, si no lo haces, esto puede conllevar consecuencias más graves. Las sanciones pueden variar en función del tipo de irregularidad, desde multas por datos incorrectos hasta recargos por deudas no pagadas.

En plena campaña de la Renta 2025, es habitual que estas ‘cartas del miedo’ informen de errores en tu declaración, omisión de ingresos o deducciones que no te correspondían. Aunque la recepción de una notificación de Hacienda suele generar preocupación, en muchos casos se trata simplemente de avisos preventivos para que revises tu situación fiscal y puedas corregir posibles fallos antes de que se inicie un procedimiento sancionador.

Si tu declaración de la renta no es correcta tienes dos opciones:

  • Rectificación: se solicita cuando el error cometido te ha perjudicado, por ejemplo, si has pagado de más o no has aplicado alguna deducción a la que tenías derecho.
  • Declaración complementaria: se presenta cuando el error te ha beneficiado, como ocurre si has olvidado incluir ingresos o has declarado menos de lo debido. En esta situación, debes regularizar la declaración anterior presentando una nueva e ingresando la cantidad que falta.

Recuerda que en la declaración de la Renta la responsabilidad final de que todos los datos sean correctos siempre es del contribuyente, a pesar del borrador o de quién haga la declaración.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La UE alcanza un acuerdo para poner en marcha el pacto arancelario con EE.UU.

Foto de archivo de Trump y Von der Leyen

Publicidad

Economía

Cartas del miedo de Hacienda

Renta 2025: Qué son las cartas del miedo y cómo evitarlas

Foto de archivo de Trump y Von der Leyen

La UE alcanza un acuerdo para poner en marcha el pacto arancelario con EE.UU.

Salvador Illa y Oriol Junqueras

Salvador Illa y Oriol Junqueras firman el acuerdo de presupuestos para Cataluña

Bloque de viviendas
Vivienda

La vivienda, la principal preocupación de los españoles: "Con estos sueldos es imposible hacerse con una vivienda"

Shakira gana la batalla contra Hacienda y le tendrán que devolver 60 millones de euros a la cantante
HACIENDA

Shakira gana la batalla contra Hacienda y le tendrán que devolver 60 millones de euros a la cantante

Ayudas Seguridad Social
Ayudas

Esta es la ayuda de la Seguridad Social que no mucha gente conoce

La Seguridad Social cuenta con numerosas prestaciones, pero hay una que pasa casi desapercibida para la mayoría de la gente. Te contamos cuál.

Padre e hijo
Hacienda

Renta 2025: Los hijos podrán deducirse más de 500 euros por cuidar de sus padres mayores de 65 años en esta Comunidad

Si eres el encargado de cuidar a tus padres, y estos tienen más de 65 años, podrás recibir una deducción en la Renta 2025 en esta Comunidad.

Una avalancha de clientes obliga a cerrar dos tiendas en Barcelona por la venta de unos relojes

Una avalancha de clientes obliga a cerrar dos tiendas en Barcelona por la venta de unos relojes

Jóvenes hablan sobre las dificultades para emanciparse

Misión imposible antes de los 30: el alquiler en solitario ya exige más del 100% del sueldo de un joven

El precio de la vivienda en la periferia se dispara más de un 20% por la alta demanda

El precio de la vivienda en la periferia se dispara más de un 20% por la alta demanda

Publicidad