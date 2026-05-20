ATRESMEDIA alcanza 10 años como grupo audiovisual líder del consumo digital en España

ATRESMEDIA prolonga su liderazgo en el consumo digital y celebra ya diez años consecutivos en la primera posición. Según los últimos datos de Comscore correspondientes a abril de 2026, el grupo vuelve a situarse como el referente audiovisual en internet con 19,6 millones de visitantes únicos, manteniendo una amplia ventaja sobre su principal competidor, al que supera en un 93%, lo que se traduce en una diferencia de 9,4 millones de usuarios.

Este dominio, ininterrumpido desde abril de 2016, refuerza la posición de ATRESMEDIA como el grupo audiovisual líder también en el entorno digital, consolidando su fortaleza en un mercado cada vez más competitivo.

Además, durante el mes de abril, el grupo vuelve a destacar en el ranking global de sites más visitados en España, alcanzando la décima posición y situándose muy por delante de su competidor directo, que ocupa el puesto 38.

atresplayer alcanza los 2,1 millones

atresplayer continúa consolidando su crecimiento y cierra abril con 2,1 millones de visitantes únicos, impulsado por su estrategia de contenidos exclusivos. La plataforma mantiene una oferta sólida en entretenimiento, ficción, actualidad y documentales, posicionándose como una de las propuestas más completas en español tanto a nivel nacional como internacional.

Durante el mes, ha seguido ampliando su catálogo con nuevos estrenos y contenidos originales. Entre ellos destaca ‘La Nena’, tercera entrega de la saga ‘La Novia Gitana’, dirigida por Paco Cabezas y protagonizada por Nerea Barros. También ha continuado la emisión de la segunda temporada de ‘Entre Tierras’, consolidando su éxito.

Asimismo, títulos como ‘Rafaela y su loco mundo’ y ‘Padre no hay más que uno, la serie’ han completado su recorrido y ya están disponibles íntegramente en la plataforma.

laSexta y Antena 3 lideran el ranking de canales digitales

Las webs de televisión del grupo vuelven a situarse a la cabeza del consumo digital, encadenando diez meses consecutivos como líderes.

Antena 3 alcanza los 5,5 millones de visitantes únicos y se mantiene en las primeras posiciones del ranking de cadenas, superando nuevamente a su principal rival. La cadena sigue destacando por el liderazgo de Antena 3 Noticias, que encadena 76 meses consecutivos como la oferta informativa más vista, así como por el éxito de sus formatos de entretenimiento y ficción.

laSexta.com consigue 6,2 millones de visitantes únicos, ampliando su ventaja frente a su inmediato competidor hasta un 670%, la mayor registrada desde noviembre de 2025. Su cobertura informativa, centrada en la actualidad política, social y económica, continúa siendo un referente en el entorno digital.

Onda Cero supera los 2 millones y Europa FM alcanza los 500.000

En el ámbito radiofónico, Onda Cero supera los 2 millones de visitantes únicos en abril, impulsada por programas de referencia como ‘Más de uno’, ‘Por fin’, ‘La brújula’ o ‘Radioestadio’, además de su creciente oferta de contenidos digitales y pódcast.

Europa FM, por su parte, registra una media de 500.000 visitantes únicos, con especial seguimiento de espacios como ‘Cuerpos especiales’ y ‘Me pones’, consolidando su presencia en el entorno digital musical.