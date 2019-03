Colau: "Si la iniciativa no se admite a trámite, tendremos un problema de democracia"

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha acudido al Congreso para reunirse con el presidente de la Cámara Baja horas antes de que los diputados debatan la Iniciativa Legislativa Popular que reclama la dación en pago retroactiva.

La portavoz de PAH, Ada Colau, ha señalado que si la iniciativa no se admite a trámite "tendremos un problema de democracia". Colau explicó que el proceso para lograr las firmas ha sido difícil, ya que tenía que seguir las pautas marcadas por la ley, y aún así, han logrado reunir 1.400.000, una cifra que triplica el mínimo exigido, que se sitúa en 500.000.

"Nuestras propuestas son de mínimos y por lo tanto irrenunciables"

"Sería inconcebible que no se admita a debate este gran esfuerzo de la ciudadanía. Exigimos la dación en pago con carácter retroactivo porque se han producido más de 400.000 ejecuciones y esas personas también tienen derecho a una segunda oportunidad", dijo.

Respecto a la postura adoptada por los partidos políticos respecto a esta propuesta, Colau celebró que el PSOE haya decidido por primera vez apoyar una iniciativa de este tipo e insistió en que hasta el último momento han enviado emails a los diputados para conseguir su apoyo. "Si hoy votan en contra no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, no es una cuestíon de opiniones sino de vidas humanas", señaló.



La portavoz de PAH también dejó claro que, en caso de que no se admite el debate, no finalizarán las movilizaciones: "Nos tendrán enfrente para recordarles que este sufrimiento es responsabilidad suya".